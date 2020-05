El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, se pronunció este miércoles sobre la confrontación que vienen protagonizando en los últimos días el Ejecutivo y el Parlamento. En esa línea, el psicoanalista mostró su preocupación ante esa situación e invocó a ambos poderes del Estado a deponer sus antagonismos para poder superar la crisis ocasionada por el coronavirus.

El último martes el presidente Martín Vizcarra lamentó la actuación del Congreso y le exigió mayor responsabilidad en tanto que el titular del Legislativo, Manuel Merino, respondió que el Gobierno “está fracasando en esta pandemia”.

Max Hernández indicó a El Comercio que representantes de la sociedad civil que integran el Acuerdo Nacional le solicitaron que “exprese la preocupación por esta situación de enfrentamiento y polarización [del Ejecutivo y Legislativo] que es tremendamente inconveniente en una situación grave como la pandemia y ante el fantasma de hambre que nos amenaza”.

Por ello, se ha redactado un comunicado del Acuerdo Nacional en el que se resalta esa preocupación “compartida por amplios sectores de la ciudadanía” por la situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Me han pedido que haga una exhortación, una invocación a ambos poderes. En este momento, mas que nunca, necesitamos consensos”, manifestó Hernández a este Diario.

En el comunicado, se invoca “a ambos Poderes del Estado a deponer sus antagonismos en aras de la gobernabilidad, en momentos en que el país requiere unirse para encarar la grave crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19”.

El Acuerdo Nacional es un foro que elabora y aprueba lineamientos en políticas del Estado en base al diálogo y concertación entre el Poder Ejecutivo, en sus tres niveles (gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales), los partidos representados en el Parlamento y las instituciones de la sociedad civil.

Hernández, quien desde hace dos semanas ocupa la secretaría ejecutiva del Acuerdo Nacional tras la renuncia de Javier Iguíñiz, expresó que ese foro es como un trípode, donde “una de las patas de ese aparato le dice a las otras dos: si va a ver una disenso muy grande entre ustedes el trípode se viene abajo”.

Max Hernández señaló que si bien no todos piensan exactamente igual y siempre hay discrepancias, este momento no es el más indicado para exponer diferencias que van en desmedro de buscar una solución a la crisis sanitaria. “Esto no es bueno para nadie, por eso exhortamos a los dos poderes a evitar los choques frontales y buscar consensos”, subrayó.

Agregó que lo que se debe buscar prontamente es la forma de recuperación del daño que la pandemia está causando a la economía.

------------------

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla mientras esté en casa. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

TE PUEDE INTERESAR: