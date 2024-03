Enrique Castillo, analista político

"Es un apresuramiento"

Este desliz del canciller sorprende, porque justamente por ser canciller debió ser la persona que con más prudencia y más capacidad diplomática debió manejar la situación. No ha sido así. Y esto lo que demuestra es que quizás se le vio más el sesgo político que el gesto diplomático. Decir que estuvo tantas horas con la presidenta no fue lo más prudente, porque si lo que quería era mostrar que la presidenta tenía confianza en él, no es algo que le salió muy bien. Es un apresuramiento decir que esto traía una renovación de las políticas de gobierno; difícil que con la misma gente se pueda hacer cambios tan dramáticos. Si no ha habido un solo cambio en el Gabinete y, por ejemplo, en aquellas áreas donde la población demanda más gestión y exigencia como es seguridad ciudadana, trabajo y promoción del empleo, es muy difícil que cambien dramáticamente las políticas del gobierno. Fue un apresuramiento poco político, poco prudente del canciller y, además, nos recuerda aquello del ‘plan Boluarte’ frente al ‘plan Bukele’. A veces no es bueno hacer anuncios de esa naturaleza cuando no se tiene la certeza clara de lo que se buscaba. No queremos pensar que él se estaba marqueteando.