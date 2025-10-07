La empresa Aenza iniciará acciones legales contra tres de sus exdirectivos, José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, quienes ocuparon estos cargos cuando la firma se denominada Graña y Montero.

En un comunicado, detallaron que estos tres exdirectivos cometieron actos de corrupción de manera deliberada y calculada para “instrumentalizar” la empresa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Se ejecutaron a espaldas de todos los órganos de gobierno y de todos los que formaban parte de la empresa, vulnerando los valores y la confianza que la compañía había construido durante años”, aseguran en alusión a los delitos de José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker.

Aenza anuncia acciones legales contra tres exdirectivos por Club de la Construcción y caso Lava Jato.

Aenza precisa que estos delitos generaron daños económicos y reputacionales que conllevaron a la cancelación de contratos y pérdida de miles de puestos de trabajo.

En el comunicado, precisan que están cumpliendo con el pago de una reparación civil y con el período de impedimento para contratar con el Estado, lo que califican como el cierre de una etapa para que la empresa opere con nuevos accionistas, directorio y un “compromiso inquebrantable con la integridad y transparencia”.

“Desde el 2021, ni estos exdirectivos ni nadie vinculado a la familia fundadora tiene participación o injerencia alguna en la gestión o en los órganos de gobierno de la compañía, y tampoco tienen vinculación con los accionistas actuales”, asegura Aenza.

La compañía recuerda que actualmente los principales dueños de la compañía son los cuatro fondos de pensiones peruanos con un 43,8% del capital, y el segundo accionista de referencia es IG4 Capital, regulado por normas del Reino Unido, con un 27,8% del accionariado.

En comunicación con El Comercio, Jorge Massa, abogado de Graña Miró Quesada, dijo que no tenía conocimiento sobre el anuncio de denuncia por parte de Aenza en contra de su cliente. Agregó que probablemente sea una demanda civil, pero que prefería no pronunciarse.

Este Diario intentó comunicarse con Sophie Icaza, representante de Graña Acuña, quien respondió que ofrecería una respuesta en unas horas.

Carlos Caro, abogado de Alvarado, dijo que el pronunciamiento de Aenza se refiere a la vía civil y que él “no ejercer defensa en ese ámbito”.