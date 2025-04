Las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos se empezaron a multiplicar en redes sociales desde el último fin de semana. El problema ocurre en un escenario político marcado por la presencia de 43 partidos inscritos para participar en las elecciones generales del 2026, de los cuales 18 lograron su inscripción entre el año pasado y este 2025. Además, otras 29 agrupaciones están en proceso de inscripción.

El Comercio dialogó con ciudadanos que figuran como afiliados a distintas agrupaciones, pese a que —según indicaron— nunca firmaron fichas de afiliación. Uno de ellos cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le exija el pago de S/ 46.20 para tramitar su desafiliación.

El arquitecto y urbanista Aldo Facho denunció ser uno de los afectados. “He descubierto que el Partido Político Nueva Gente me ha afiliado sin mi consentimiento. [...] No sabía de la existencia de ese partido, nunca he recibido ninguna comunicación, publicidad, llamada, menos firmado una planilla de afiliación. Esto es muy grave. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería ya implementar una plataforma de denuncia express, para proteger nuestros derechos y a la democracia”, escribió en la red social X.

¿Quién verifica las firmas?

Fuentes del JNE indicaron que la verificación de firmas en las fichas de afiliación es competencia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ). Sin embargo, señalaron que están evaluando el tema para adoptar medidas.

Por norma, para que un ciudadano sea afiliado a una organización política, debe firmar y colocar su huella en una ficha proporcionada por dicha agrupación. Luego, el documento es presentado ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

Los especialistas en derecho electoral José Manuel Villalobos y José Naupari confirmaron que el Reniec es el encargado de verificar la autenticidad de cada firma.

“El cotejo lo hace el Reniec con sus verificadores. Si no tiene observaciones, la afiliación se da por válida. Pero si la firma es sospechosa o no coincide con la del titular, la ficha es observada y se declara no válida. Incluso se deriva al procurador para denunciar al partido por presentar firmas adulteradas”, explicó Villalobos.

Naupari, por su parte, expresó su preocupación: “Preocupa cómo se está haciendo la verificación de firmas y huellas en el Reniec”. En su opinión, resulta llamativo lo que se viene denunciando. “Aunque siempre es cuestionable, podría comprenderse una eventual falsificación de firmas. Pero lo de la verificación dactiloscópica sí me resulta muy llamativo”, añadió.

También indicó que este proceso debería realizarse de manera integral, y no aleatoria.

Respuesta oficial del Reniec

Consultado por El Comercio, el Reniec respondió que realiza únicamente la verificación de firmas o impresiones dactilares, que es uno de los diversos requisitos exigidos para la inscripción de organizaciones políticas.

“Este procedimiento se limita a contrastar los datos y firmas de los ciudadanos con el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN). Finalizado el proceso, remite los resultados oficiales al JNE, quien continúa con la evaluación integral de la solicitud de inscripción”, indicó la entidad.

Añadió que “no emite opinión sobre la autenticidad legal de una firma; solo verifica su coincidencia gráfica o dactilar con el registro del ciudadano”.

De acuerdo con la entidad, entre el 2024 y abril de 2025, recibió 623 solicitudes de verificación, que representaron más de dos millones de firmas. Destacó el caso del Partido Político Nueva Gente: “En la presentación del primer lote de firmas de afiliados, casi el 96% de las más de 28 mil firmas presentadas fueron declaradas no válidas, lo que evidencia la exhaustividad del procedimiento de verificación”.

Reniec también informó que viene desarrollando un proyecto para integrar herramientas digitales a fin de implementar un aplicativo que permita automatizar el procedimiento de verificación de firmas, con el objetivo de fortalecer su eficiencia y legitimidad.

¿Cómo saber si estás afiliado?

Para conocer si uno está afiliado a una organización política, basta con ingresar al portal del JNE a través de este enlace: https://sroppublico.jne.gob.pe/Consulta/Afiliado. Solo se debe colocar el número de DNI, digitar un código de verificación y hacer clic en “consultar”.

¿Qué hacer si estás afiliado sin tu consentimiento?

Villalobos recomienda, como primer paso, solicitar al JNE la ficha de afiliación supuestamente firmada. Esto puede hacerse de forma virtual o presencial.

Si no se reconoce la firma, corresponde iniciar el trámite de desafiliación por afiliación indebida. Estos son los requisitos:

Solicitud dirigida a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE.

Declaración jurada de afiliación indebida.

Comprobante de pago original por S/ 46.20 (código 0485) en el Banco de la Nación o vía págalo.pe.

Los documentos deben presentarse en la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE o en sus oficinas desconcentradas. La solicitud será notificada al partido involucrado, que tendrá tres días hábiles para pronunciarse.

Según Villalobos, si se comprueba que la firma sí corresponde al ciudadano, este podría ser denunciado por falsa declaración en procedimiento administrativo. En caso contrario, se denuncia al personero o al responsable del lote de fichas por falsificación. En la vía penal se determinará si realmente hubo falsificación o no.

Villalobos advirtió que no se puede hablar de fábricas de firmas falsas si la cantidad de casos no es significativa. De hecho, se han dado situaciones en las que la solicitud de desafiliación no prosperó porque el Reniec confirmó la validez de la firma.

Propuestas para prevenir afiliaciones indebidas

Naupari sugirió que el costo del trámite de desafiliación lo asuma la organización política, salvo que se compruebe que la firma es válida.

Villalobos propuso que las afiliaciones se realicen mediante mecanismos electrónicos, para evitar estos casos en el futuro.

Además… Proceso El Reniec informó que su procedimiento técnico de verificación de firmas se divide en dos etapas. La primera es la verificación automática​, donde se procesan los datos del ciudadano —como el DNI, nombres, apellidos y ubigeo— mediante herramientas ópticas. Luego, estos datos se contrastan con el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN). A partir de este cotejo, los registros se clasifican como hábiles o no hábiles . La segunda etapa es la verificación semiautomática, en la que se revisan las firmas o huellas de los registros que resultaron hábiles en la etapa anterior. Estas muestras se comparan con las que el ciudadano tiene registrados en el RUIPN. Con este análisis se determina si los registros son válidos o no válidos. Al finalizar ambas etapas, se emiten tres documentos oficiales: el Acta N.º 1 , con los resultados de la verificación automática; el Acta N.º 2 , con los resultados de la verificación semiautomática; y la Constancia de Verificación de Firma, que se emite solo si se alcanza el número mínimo requerido de registros válidos.