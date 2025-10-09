Diversos políticos, agrupaciones y congresistas se pronunciaron horas después del atentado que sufrió la orquesta Agua Marina en medio de una presentación en Chorrillos y que dejó como saldo unas cinco personas heridas, cuatro de ellas integrantes de la agrupación musical.

En un comunicado que fue compartido por el gobernador de La Libertad y presidente de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, esta agrupación política exhortó a las autoridad a trabajar en unidad par acabar con la violencia en el Perú, al indicar que a los atentados de bandas criminales se suma “con total impunidad la violencia política, la extorsión, el robo agravado y el sicariato”.

Esto, en alusión directa al ataque a balazos que sufrió la agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos y que, según las primeras informaciones de la fiscalía y la PNP, fue perpetrado por al menos dos sujetos que abrieron fuego y alcanzaron a cinco personas.

“Desde Alianza Para el Progreso consideramos que esta situación es insostenible y obliga a tomar medidas extraordinarias ante la que pude ser la situación más complicada para el perú desde la época del terrorismo”, aseveraron.

En esa línea, APP pide al gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad y que se dé con los responsables, pero también la búsqueda de soluciones porque “no podemos vivir con miedo”. Este llamado lo extienden a la Policía, la fiscalía y a los jueces para que apliquen la Ley de Terrorismo Urbano.

De otro lado, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, también resaltó la necesidad de que haya un trabajo conjunto pero en su caso, a nivel de autoridades locales de Lima para enfrentar esta crisis.

“El atentado contra Agua Marina exige un giro de timón en la estrategia contra el crimen organizado. Invoco al ministro del Interior a convocar a una reunión con los alcaldes de Lima para articular un accionar conjunto. No se puede volver a repetir un ataque con ametralladora en las calles de Lima”, aseveró.

Fuerza Popular a través de redes sociales pidió activar un plan de emergencia nacional contra el “terrorismo urbano” que implica especialización de la PNP y apoyo temporal de las Fuerzas Armadas, así como una reforma del sistema de justicia.

“El atentado en el Círculo Militar de Chorrillos demuestra, una vez más, que el crimen organizado ha cruzado todos los límites, mientras el Gobierno permanece pasivo e indiferente”, advierten.

Congresistas reaccionan al atentado contra Agua Marina

Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) advirtió que la gravedad del ataque ocurrido contra Agua Marina haya ocurrido con armas largas y exigió la salida del ministro del Interior, Carlos Malaver.

“Matan choferes, matan menores, matan artistas y este Gobierno no hace nada. Malaver es una vergüenza de ministro, no puede seguir en el cargo un día más”, escribió en X.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) expresó su solidaridad con la orquesta víctima del atentado en Chorrillos y señaló que es una muestra que el Ejecutivo “ha fracasado en su obligación de garantizar la seguridad de los peruanos”.

María del Carmen Alva (Acción Popular) aseguró que ya hay leyes creadas para enfrentar las extorsiones y al sicariato, pero que el Gobierno no las está aplicando.

“Lo sucedido en el concierto de Agua Marina refleja a un país tomado por el terrorismo del crimen organizado. Ya hay leyes para enfrentarlo, como la mía, que impone cadena perpetua a los sicarios. Pero el Gobierno no la promulga ni la ejecuta. La indiferencia nos cuesta vidas”, comentó.

Mininter "condena enérgicamente" ataque contra orquesta en Chorrillos

El Ministerio del Interior, la mañana del 9 de octubre, un día después del ataque contra Agua Marina, expresó su condena a los hechos pero señaló que esta presentación en Chorrillos “no contaba con las garantías” de la Dirección General de Gobierno Interior ni de la PNP de este distrito, lo que “dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”.

“Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”, indicaron.