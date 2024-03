A menos de cuatro meses de haber salido del penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su libertad, Alberto Fujimori lanzó su canal de YouTube, donde publicará sus video memorias. En su primera entrega, el expresidente afirmó que “no soy un asesino” y refirió que “de lo único que soy culpable es de haber vencido al terrorismo”.

Esto a pesar de que fue condenado el 7 de abril del 2009 a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por secuestro agravado por la detención del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que en el núcleo familiar y a la interna del partido naranja hubo incomodidad por las declaraciones que el exmandatario brindó a Willax TV hace unas semanas, a través de las cuales no marcó distancia de Vladimiro Montesinos, su encarcelado ex asesor presidencial.

A raíz de esta situación, Fujimori decidió no improvisar más ante los medios de comunicación y estructurar un discurso no solo de defensa ante el juicio oral que enfrenta por la matanza de Pativilca, sino también para contar “su versión de la historia”.

El ex jefe de Estado, por ejemplo, refirió que, tras su salida del gobierno en noviembre del 2000, luego de fugar a Japón, “el terrorismo y sus aliados tergiversaron la historia”.

“Lo que está comprobado es que los terroristas eran los verdaderos asesinos, mi gobierno solo defendió al pueblo en todos los rincones del país”, agregó, sin realizar ninguna autocrítica por los crímenes cometidos por el Grupo Colina durante su mandato y por los cuales fue sentenciado como autor mediato.

Las condenas en contra de Alberto Fujimori

Fecha de sentencia Caso Delitos Años de prisión 11/12/2007 Por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, la esposa de su asesor Vladimiro Montesinos. Usurpación de funciones. 6 años 07/04/2009 Matanzas de Barrios Altos y La Cantuta Homicidio calificado con alevosía.

Secuestro agravado. 25 años 20/07/2009 Pago de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS). Peculado doloso y falsedad ideológica. 7 años y medio 30/09/2009 Pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”. Peculado y corrupción de funcionarios públicos. 6 años

El aval de Keiko Fujimori

Fuentes cercanas a la cúpula fujimorista señalaron que el expresidente publicará en su canal de YouTube, al menos, un video por semana y que estas grabaciones serán “100% testimonial”. Por ejemplo, agregaron que contará diferentes aspectos del decenio fujimorista, como su rol en la operación Chavín de Huántar (cuando se liberaron a los rehenes que el MRTA tomó en la residencia del embajador japones), así como por qué decidió dejar Japón rumbo a Chile, entre otros.

Las mismas fuentes contaron que Fujimori es consciente de que sus videos tendrán “trascendencia política”, pero remarcaron que el exmandatario “no tiene intenciones electorales de momento”. “Su prioridad es su salud y enfrentar el juicio por el Caso Pativilca”, complementaron.

El lanzamiento del Canal F tiene el aval de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y de sus hermanos, entre ellos Kenji Fujimori. Y una muestra de ello- de acuerdo a otras fuentes de la agrupación naranja, es que la empresa Fogata Ediciones, constituida para publicar el primer tomo de las memorias de Fujimori, está detrás de la producción de este podcast.

Las mismas fuentes indicaron que Fujimori no tiene previsto hablar sobre el papel que cumplió Montesinos en su mandato y tampoco realizará ninguna autocrítica.

Busca consolidar a su electorado

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que Fujimori ha hecho política desde 1989 y “no ha parado” a pesar de su tiempo en la cárcel. Agregó que sus video memorias están orientadas a “consolidar” no solamente al núcleo duro naranja, sino a captar a aquellos que en el pasado fueron fujimoristas.

“En las siguientes elecciones habrá una fragmentación más grande [respecto al 2021] y en la década de los noventa, existía un espectro político favorable al fujimorismo, que hoy está dividido en diferentes opciones políticas [de derecha], mi sensación es que busca la cohesión de ese electorado. No es casual que en su primer video hable del principal activo de su gobierno, que fue vencer al terrorismo”, expresó a El Comercio.

El también director de GFP indicó que, así como el discurso de Fujimori puede encausar a sus simpatizantes, también puede reactivar al antifujimorismo, que ha sido determinante en el balotaje de las elecciones de 2011, 2016 y 2021, cuando salieron elegidos presidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Pedro Castillo. Todos ellos derrotando a Keiko Fujimori.

Radzinsky, además, sostuvo que existen hechos puntuales que el expresidente no podrá borrar, como que tiene diferentes sentencias que van desde corrupción hasta homicidio y secuestro.

“Esto va más allá de la opinión, son condenas que están firmes, él pagó cárcel y se allanó en algunos procesos. En toda discusión que polariza, los extremos pretenden negar la realidad utilizando la exageración desde su perspectiva. Probablemente, hay una distorsión a partir de una posición radical”, acotó.

(Foto: El Comercio)

“Debería tener una actitud contrita”

El analista político Gonzalo Banda indicó que “por la naturaleza” del indulto que recibió el expresidente en diciembre de 2017 por parte de PPK “debería tener una actitud contrita”, pero no lo está haciendo. “Cuando se ve el registro visual de Fujimori, tenemos que él antes de salir de prisión era una persona en estado de salud gravoso; pero ahora vemos que parece una persona que no sufre de una enfermedad terminal”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Banda dijo que el comportamiento de Fujimori refleja que se siente “complemente seguro” de que el gobierno de Dina Boluarte “no va a retroceder en el cumplimiento de la sentencia” del Tribunal Constitucional que permitió su libertad.

También remarcó que el indulto al ex jefe de Estado no le confiere “un estado de inocencia” y que sus afirmaciones no solo ponen en duda el aspecto de fondo sobre el cual se le dio esta gracia presidencial, sino también el mismo carácter de la institución.

Banda advirtió que Fujimori está intentando “reescribir” la historia, por medio de “la posverdad”. “Lo que esto revela es que él sigue siendo una persona que no reconoce ninguno de los delitos que cometió, que su expresión de ‘soy inocente’ es algo que va a seguir defendiendo hasta el final”, remarcó.

Además, el analista político refirió que el respaldo al indulto es mayor al rechazo, por lo que “no me parece que a Fuerza Popular políticamente le venga mal” el intento del expresidente de reescribir la historia con argumentos “plagados de posverdad, mentiras y manipulaciones”.

“Mucho del electorado está constituido por jóvenes, los que tienen menos de 30 años no recuerdan a Fujimori, y lo que van a saber es lo que les van a contar, veo un peligro riesgo de que todo aquello que se hizo, que pasó por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los estudios que se publicaron, los cientos de libros que existen [sobre el decenio fujimorista] pueda ser dejados de lado por la construcción de una retórica”, alertó.

Para concluir, Banda indicó que Fujimori no está en un plano de “retirarse a sus cuarteles de invierno”.

Por su parte, el abogado penalista Ricardo Elías indicó que, desde el punto de vista legal, un procesado solamente está obligado a guardar silencio de una investigación que lo compromete cuando está aún se encuentra en la etapa preliminar y preparatoria, fases donde la reserva es una condición. No obstante, cuando ya pasa a juicio, sí puede brindar declaraciones.

Elías, no obstante, indicó que el fiscal titular del Caso Pativilca podría solicitarle al Poder Judicial a que exhorte a Fujimori a no realizar comentarios que puedan llevar a “contaminar a los testigos”.

A fines de febrero, la Policía Nacional ordenó incrementar el resguardo policial que recibe el expresidente Alberto Fujimori desde que recuperó su libertad. Así lo informó a El Comercio como respuesta a un pedido de información amparado en la Ley de Transparencia.

Desde que dejó el penal de Barbadillo, el 6 de diciembre último, hasta el pasado 27 de febrero, la PNP le había asignado seis suboficiales para su resguardo, en la modalidad de 24x24; es decir, tres efectivos por día, precisó la institución.

No obstante, por resolución de la comandancia general de la PNP, se estableció que el servicio de seguridad y protección a Fujimori se incremente a un oficial superior y 10 suboficiales; es decir, el expresidente pasó a ser protegido por cinco suboficiales por día.