1. La Permanente

La legislatura se cerró el sábado pasado con la delegación de facultades votada a medias. Faltó la obligada segunda votación de todos los proyectos. He ahí que el ministro de Economía, José Arista, entrevistado en RPP, me dijo el lunes que el primer ministro Gustavo Adrianzén pediría al presidente Alejandro Soto que, de parte de Dina Boluarte quien tiene prerrogativa para ello, convoque a un pleno extraordinario cuyo único punto de agenda sería la segunda votación de la delegación de facultades (ver crónica aparte). El primer interesado en estas facultades es el ministro de Economía, en cuya cartera se concentran más de la mitad de los proyectos que, en lo fundamental, pretenden ser una inyección de permisología para facilitar tanto la inversión pública como la privada . Pero hay otros choques permisológicos que no dependen del Ejecutivo ni de una votación del Congreso, sino del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA).

2. La guerra de la Línea 2

Tal como él mismo adelantó el domingo pasado, López Aliaga estaba a punto de llegar a un acuerdo con el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, para no poner trabas ni objeciones a las obras de la Línea 2 del Metro. Estas avanzan sin problemas en otros barrios, pero en el Cercado, que es el único distrito donde RLA gobierna a plenitud, la municipalidad metropolitana no daba los permisos para el cierre de carriles en la avenida Garcilaso de la Vega y para un plan de desvíos por rutas alternas, necesarios para construir la estación central. Ciertamente, el impacto de las obras será muy duro para los vecinos, comerciantes y decenas de miles que transitan a diario por el Centro. Sin embargo, los reclamos municipales para compensar a los comerciantes de la zona y reducir el tiempo de las obras eran perentorios e incluían sugerencias impertinentes sobre el sistema de construcción. La negociación, con el MTC de intermediario, se tornó difícil. Destaca, eso sí, un pedido razonable de RLA, cuyo acuerdo se anunció en la conferencia del lunes, para construir una conexión entre la futura estación central de la Línea 2 y la estación central del Metropolitano. Ello no estaba en el diseño original del proyecto.

“Las 5 estaciones entre los distritos de Ate y Santa Anita que ya funcionan, aún no impactan a la ciudad, pero cuando se amplíen algunas más y se conecten con la Línea 1, sentiremos que existe un metro”.

El alcalde no soltó prenda por las puras. Según confirmó Pérez Reyes, las obras en esa zona se reducirán a 13 meses y la Ave. Garcilaso no se cerrará del todo. El gobierno, por su parte, le había aumentado a la MML la valla de emisión de bonos y ha hechos suyos la construcción de algunos corredores viales propuestos por RLA. Faltan detalles por dilucidar, por ejemplo el tránsito de ciclistas en la vía alterna del Jr. Washington, que siguen negociándose entre las partes. Las 5 estaciones entre los distritos de Ate y Santa Anita que ya funcionan, aún no impactan a la ciudad, pero cuando se amplíen algunas más y se conecten con la Línea 1, sentiremos que existe un metro.

3. Afíliate si puedes

El miércoles vimos, a través de un video en las redes de Fuerza Popular, a Alberto Fujimori firmar un documento de afiliación a Fuerza Popular. Nunca fue militante formal del partido que fundó su hija. El gesto, aunque notorio por la celebridad de padre e hija, es uno de los miles entre las afiliaciones que se producen en estos días mientras se acerca el ‘deadline’, calculado entre el 12 y 16 de julio, para inscribirse en un partido y poder postular en listas parlamentarias o planchas presidenciales en las próximas elecciones. Por lo tanto, no se puede descartar que el ‘Chino’ –dada su condición de anciano con serios problemas de salud de acuerdo a lo establecido en su indulto- sea lanzado en la plancha presidencial y/o lista parlamentaria por su partido. Lo improbable es que figure en la cédula de votación pues el Art 34 A de la Constitución, reformado en el 2020, impide postular a “las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”. La Ley 30717 del 2018 ya dejaba clara la misma limitación para los que tengan condenas ejecutoriadas por delitos de corrupción de funcionarios.

Los partidos recién inscritos, desconocidos para muchos, están haciendo jales de importantes personajes que creen que allí les irá mejor que en los partidos del actual Congreso que, presumiblemente, recibirán un castigo electoral. Por ejemplo, Carlos Añaños dejó Avanza País por el flamante Perú Moderno. Los movimientos regionales, temiendo que se consume su desaparición legal, también están buscando integrarse a partidos, así como los que ya no tienen tiempo de inscribirse se fusionan con otros, como Lo Justo con Primero la Gente. Suerte a todos en el partidor.