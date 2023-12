El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, expresó su confianza en que el Ejecutivo no hará caso al pedido del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quien exhortó al estado que no ejecute la liberación de Alberto Fujimori.

“Por más presidente de la Corte IDH que sea, él no debería estar confundiendo a la población y a la comunidad internacional. No ha sesionado la corte, y así sesionara, debemos tener claro tal y como ha explicado el Tribunal Constitucional que ellos no pueden entrometerse en la libertad de una persona”, comentó este miércoles ante la prensa.

En la víspera, el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez, Manrique, requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del TC y liberar al expresidente Alberto Fujimori.

“En lo personal, no me causa preocupación porque, a diferencia de lo que sucedió hace cerca de dos años cuando hicieron lo mismo con esta intromisión, quien estaba en el Ejecutivo era una persona, el señor Castillo, que poco o nada le interesa el Estado de derecho o el poder que tiene el propio Estado sobre sus temas internos”, aseguró Torres.

En cambio, expresó que ahora con el Ejecutivo y Dina Boluarte como presidente se haría respetar los fueros internos y no acatar la exhortación de la corte supranacional.

“Quiero pensar que el Ejecutivo, un Ejecutivo distinto, es respetuoso de los derechos de las personas y lo seres humanos y que este tipo de artimañas, mecanismos para dilatar lo que es la libertad justa del expresidente no va a ser atendido”, manifestó.

El titular de la Corte IDH advirtió que hacía esta exhortación ante la “extrema gravedad y urgencia de la situación” y con el objetivo que no se produzca un daño irrememediable a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes solicitaron a esta instancia internacional que no se libere al exmandatario.

Por esto, manifestó que no se debía ejecutar el fallo del TC hasta contar con todos los elementos necesarios para analizar si esta decisión cumple con las condiciones que establecieron el pasado 7 de abril del 2022.