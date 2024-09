El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad se pronunció tras conocer el fallecimiento del exmandatario peruano Alberto Fujimori. Destacó que en la gestión de ambos les tocó “evitar una guerra inminente” entre ambos países.

En declaraciones a CNN, indicó que gracias a la labor de ambos, se transformó una relación de “total conflicto” en otra donde primó el diálogo y que dio paso a la firma del acuerdo final en 1998.

“Nos correspondió como presidentes de nuestros dos países primero evitar una guerra inminente. Se debía producir cuatro días después de que yo asumiera la presidencia y al final logramos transformar una relación de total conflicto en una de conversación que terminó con la firma de este acuerdo, y que permitió que los dos países se convirtieran en socios en el desarrollo y quedara para el pasado las disputas fronterizas”, expresó.

Mahuad enfatizó que no está en condiciones ni le corresponde hacer un balance del gobierno de Fujimori Fujimori, pero insistió que las gestiones de ambas permitieron terminar con el último conflicto activo en el hemisferio occidental.

“Yo puedo ser testigo, como fui, de la parte que me correspondió a mí trabajar con él, construir con nuestras manos y con nuestras palabras un ambiente de paz que terminó con la firma de este tratado, que en palabras del presidente Clinton, que terminó con la última fuente de conflicto internacional armado en el hemisferio occidental. Ese era el tamaño del conflicto que teníamos”, subrayó.

El expresidente ecuatoriano también dijo que habló con Alberto Fujimori una vez que salió de la prisión, vía zoom, de aproximadamente una hora. Manifestó que para él “fue muy grato verlo” después de muchos años.

“Me resultó muy grato verlo porque había estas noticias de su cáncer recurrente que lo obligaba a salir de la prisión muchas veces a clínicas para atenderse. Lo vi con el tono optimista con el que yo lo recordaba, una persona muy lúcida, de muy buena memoria, con muchos recuerdos de lo que habíamos hecho juntos, sonreído, positivo. Fue una conversación muy agradable”, subrayó.

Mahuad también reveló que habló con el fallecido expresidente para evaluar la posibilidad de brindar una serie de conferencias sobre la gestión de ambos para la firma del tratado de paz de 1998, como un ejemplo de cómo se deben solucionar conflictos.

“Lamentablemente no lo pudimos hacer porque su salud se deterioró y a pesar de que luchó y luchó hasta el final, me dijeron que no estaría en condiciones de tomar una responsabilidad tan exigente, inclusive físicamente”, refirió.

“Yo siempre esperé que mejorara, que pudiera salir adelante, pero así son las cosas. Por lo menos quedaron algunos textos escritos que sí sirven de referencia para el futuro”, sentenció el expresidente de Ecuador.