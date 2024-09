Jorge del Castillo, excongresista y exministro aprista, dijo esperar que la muerte del expresidente Alberto Fujimori sea un acontecimiento que permita dar pase a un diálogo entre diversos sectores políticos y civiles con miras a tratar “el tema de la reconciliación”.

En declaraciones a RPP este viernes, Del Castillo consideró que el Perú está muy polarizado y muy fraccionado, por lo que un hecho histórico como el fallecimiento de Fujimori podría ser la oportunidad para “dar un golpe de timón”.

“Creo que se dan las circunstancias, tras las muerte del ingeniero Alberto Fujimori, de abrir una posibilidad de entendimiento, que no es una alianza política, que no es buscar un candidato , sino es cómo reconciliamos a la Nación peruana, cómo la mayoría de peruanos nos podemos entender con serenidad, con respeto”, aseguró.

Del Castillo resaltó que se pueden crear discrepancias pero se debería mantener una “línea de consideración”, y opinó que ese es el espacio que se ha abierto en la coyuntura actual.

“A veces, los hechos históricos son la oportunidad de poder dar un golpe de timón en una situación en la que el Perú no se está manejando bien. Está muy polarizado, muy fraccionado, hay mucha confrontación”, resaltó.

El abogado aprista aseguró que él, en los últimos meses, ha participado en rondas de conversaciones que le han permitido establecer lo que llamó una “red de amistad” a través de la cual espera que los diálogos hacia la reconciliación puedan seguir adelante.

“Ya hemos tomado la iniciativa de invitar a algunas personas, personalidades, grupos y partidos. Hemos empezado a tener respuestas positivas. Si Dios quiere, la próxima semana podamos tener una reunión objetiva para tratar el tema reconciliación”, exhortó.

“Para empezar, creo que el mismo partido Fuerza Popular es quizá muy importante. Lucho Galarreta, que es su secretario general, ha aceptado ir a una reunión y de los otros partidos, ya han respondido algunos. Vamos a seguir en esta convocatoria amistosa, vamos a decir no oficial, no compromete a instituciones necesariamente. Es un punto de inicio, vamos a ver en qué acaba”, aseguró al recordar que él no habla en representación del Partido Aprista.