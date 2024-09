El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, a quien le otorgó el indulto humanitario durante su gobierno en el año 2017, aseguró al programa ‘Tenemos que hablar’ de El Comercio que no se arrepentía de su decisión a pesar de la oposición que hubo en aquel momento.

Kuczynski recordó que su decisión de indultar por motivos de salud a Alberto Fujimori la había anunciado desde la campaña del 2016 y que actualmente se ratifica en su decisión que defendió como “la correcta”.

“Eso es lo que se hizo. Hubo sin duda oposición. Dentro de mi gabinete renunciaron varios ministros pero yo me ratifico en la decisión que tomé, me parece que fue la correcta y después, lamentablemente con la política tan agitada que hay en el Perú, volvieron a poner en la cárcel a Alberto Fujimori sin ninguna justificación”, recordó para luego destacar el fallo del TC para que se ejecute la liberación del exmandatario en diciembre del 2023.

Kuczynski recalcó que lo que otorgó fue un indulto humanitario que no es un perdón, sino uno que se le otorga a una persona para poder estar en su casa en lugar de la cárcel.

“Yo sufrí en eso, sin duda. ¿Me arrepiento? No me arrepiento, yo creo que hay que tener principios, siempre he sido una persona con principios y a veces los principios van contra la popularidad. Eso me ha costado”, resaltó.

Este miércoles 11 de setiembre, Alberto Fujimori perdió la vida a los 86 años en su domicilio en San Borja, nueve meses después de haber salido en libertad por decisión del Tribunal Constitucional, que en un fallo ordenó que se acate su indulto humanitario.

“Desde mi campaña dije que Fujimori tenía que cumplir su condena en casa, pero en esa época no existía la figura del arresto domicilio prolongado. Entonces al final, mirando bien los informes de los médicos, decidí ir por un indulto humanitario”, recordó Kuczynski a El Comercio.

Los restos de Alberto Fujimori, quien falleció a los 86 años en su domicilio en San Borja este 11 de setiembre, serán velados en la sede del Ministerio de Cultura desde este jueves 12 a las 11 a.m. hasta la mañana del sábado 14, cuando el féretro será trasladado al cementerio Campo Fe en Huachipa.

Así lo anunció Keiko Fujimori, su hija y lideresa de Fuerza Popular, en redes sociales, poco después de haber confirmado el fallecimiento del exmandatario.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, fue la publicación con la cual confirmó la noticia del fallecimiento de su padre.