Fujimori Fujimori, bajaba de un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) altamente custodiado por policías y funcionarios penitenciarios.

Inmediatamente, el INPE envió un comunicado confirmando el traslado del exmandatario y precisando que dicha diligencia médica estaba programada en un clínica donde ya venía siendo atendido años atrás.

“Ante la difusión de un video en redes sobre el interno Alberto Fujimori Fujimori, el INPE aclara que corresponde a una diligencia médica programada para su atención en la especialidad de odontología, en donde se viene atendiendo desde hace varios años”, señalaron.

Ademá, adjuntaron una fotografía de la clínica que corresponde al “Centro Odontológico Nice Dental”.









Pero, ¿a quién pertenece este centro médico privado al cual acude el expresidente cuando necesita atención odontológica?

Según Registros Públicos la empresa de razón social NICEDENT S.A.C. fue constituida en el 2008 por la médico odontóloga Carmen Eunice Encinas Acero y funciona bajo el nombre comercial de “Nice Dental Spa” con sedes en Magdalena y Cieneguilla.









Encinas Acero, cirujano dentista por la Universidad San Martín de Porres, se encuentra afiliada a Fuerza Popular desde el 25 de setiembre del 2020, según su historial del Jurado Nacional de Elecciones.

Actualmente, su condición de afiliado se registra como “válido” y por el momento no ha ocupado algún cargo dirigencial.









No obstante, ello no fue impedimento para que durante la campaña para las “Elecciones Generales del 2021″ -en la primera y segunda vuelta electoral- participe activamente en mítines y reuniones partidarias en apoyo a la lideresa de dicha agrupación Keiko Fujimori.









Y es que, la actual odontóloga de Alberto Fujimori formó parte del “Comando de Apoyo Keiko-Base Grau” durante la campaña electoral, según su redes sociales.

Desde su Facebook se pueden apreciar fotos con la excandidata presidencial Keiko Fujimori durante un mitin de cierre de campaña, publicadas el 6 de junio del 2021, día de la segunda vuelta.









Su padre, Néstor Gustavo Encinas Tenazoa fue candidato al Parlamento Andino y, al igual que su hija, se encuentra afiliado a Fuerza Popular desde el 25 de setiembre del 2020.

“Por gracia y misericordia de Dios. Por encargo del presidente Alberto Fujimori yo lidero 14 candidatos para el Congreso, dentro de ellos, el número 1 de Huánuco”, afirmaba el excandidato andino.

Trabajó para la Iglesia Cristiana Evangélica Las Asambleas de Dios del Perú y actualmente es director ejecutivo del Ministerio Internacional de Niños y Adolescentes Generación 2000 de la Misión Cristiana Mahanaim, cuya sede en Perú se encuentra en Cieneguilla.





Dicha ONG, que tiene la misma dirección fiscal donde “Nice Dental Spa” mantiene otra sede empresarial, se dedica a la asistencia de niños en abandono.

“Usted marque las tres ‘K’. ‘K’ para presidente, Keiko Fujimori. ‘K’para el Congreso, Wilson Ariza, el número 1. ‘K’ para el Parlamento Andino del pastor Néstor Encinas”, exhortaba en sus mítines.

Desde marzo del 2011, Encinas Tenazoa se encuentra inscrito como sub gerente de “Nice Dental Spa” según las fichas registrales.









Este Diario solicitó al Inpe información sobre las veces en que Fujimori Fujimori ha visitado el centro odontológico de Encinas, pero respondió que la solicitud se realice por transparencia. También buscamos la versión de la odontóloga, sin embargo, no respondió a nuestro pedido.

Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, dijo ratificar lo comunicado por el Inpe ya que la salida de su patrocinado a una clínica dental, no ha incumplido ningún tipo de protocolo o normativa.

Aseguró que la atención médica obedecía a dolencias propias de un adulto mayor de 84 años; aunque dijo no conocer desde cuándo se atiende en este centro médico privado.

“Todo tiene que ser avalado y aprobado por el Inpe. Todo, lógicamente, tiene que pasar por la opinión de un médico del Inpe y debe pasar por requsiitos preliminares para que se pueda contar con la aprobación”

Al ser consultado sobre la afiliación partidaria de la dueña de la clínica odontológica, Riero indicó que no tenía nada de irregular.

“No veo nada de irregular en ello. Finalmente, podría ser irregular que se haya omitido algún necesario para realizar la salida, que haya sido militante o no, más bien es un tema de confiaza. Yo por ejemplo he sido militante, ya no lo soy; y el hecho de ser abogado del expresidente y haber sido militante, no quiere decir que yo haya cometido algo irregular”, señaló.





No es la primera vez que Fujimori Fujimori acude a dicha clínica dental. Según el portal Convoca, en el 2021, el expresidente acudió hasta en cuatro oportunidades entre junio a setiembre de ese año.

Y, antes de ello, en el 2019, ya había sido captado saliendo de una clínica “Dental Ríe” (Dental Rehabilitación Integral Estética E.I.R.L.) ubicado en La Molina, hasta donde llegaron simpatizantes del exjefe de Estado, según lo informó en ese momento Latina.





Desde noviembre del 2007, Fujimori Fujimori cumple una condena de 25 años por secuestro, lesiones graves y homicidio calificado por los Casos Barrios Altos y La Cantua, con mención a que los hechos constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal. Su condena vencerá en febrero del 2032.

En marzo del 2022, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso la libertad de Fujimori Fujimori, al declarar fundado -por mayoría- un recurso de habeas corpus vinculado a la situación médica del sentenciado y su avanzada edad.

Sin embargo, a pocos días de ese fallo y ante el pedido de los deudos de las víctimas de ambos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado Peruano que no ejecute la resolución del TC.