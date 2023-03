El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuestionó a Pedro Castillo por haber atacado al Congreso, al Ministerio Público y a otras instituciones encargadas de investigarlo, y dijo que debería responder más bien por las acusaciones de corrupción en su contra.

“Este exfuncionario acusado por gravísimos casos de corrupción tuvo la insolencia de acusar ilegalmente a algunas instituciones del Estado y tratar de enervar con la mentira de la que es portador siempre la verdad de los hechos”, advirtió.

En declaraciones a la prensa, el primer ministro cuestionó que el exmandatario haya dicho que Otárola tenía redactada una orden de prisión preventiva a pesar de no ser parte del Poder Judicial.

“No solo está desubicado con la verdad de los hechos, sino que quizá no sabe o no quiere saber el señor Castillo que aquellas instituciones que él pretendió cerrar, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y las instituciones constitucionalmente autónomas son las que lo están juzgando y que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna influencia”, señaló.

Declaraciones de Alberto Otárola 09/03

En la audiencia de prisión preventiva en su contra por el caso de organización criminal, Pedro Castillo atacó al Congreso y a las investigaciones de la fiscalía.

“Estoy privado de mi libertad asumiendo una situación de complot porque existe una presión mediática [...] estoy más que seguro que el señor Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador, con su resolución para alcanzarla pidiendo mi prisión preventiva”, señaló el expresidente desde el penal de Barbadillo en la audiencia.

“Asuma su responsabilidad, no solo con las acusaciones de corrupción gravísimas que tiene, sino por el intento de soliviantar el Estado de derecho e imponer una dictadura en el Perú”, replicó Alberto Otárola.

El primer ministro también exhortó al Ministerio Público a que continúe con las investigaciones sobre los supuestos intentos de Pedro Castillo para contratar servicios de interceptación telefónica contra la oposición.

“Queremos hacer una invocación que continúe con su trabajo el Ministerio Público y que se llegue a la verdad de estos acontecimientos que son graves y reflejan la catadura moral de quien estaba gobernando el país”, concluyó.