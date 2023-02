El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, se refirió a la investigación que le abrió la Fiscalía de la Nación por la contratación de su excuñada en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y aseguró que no ha intervenido en dicha designación.

A través de su cuenta en Twitter, refirió que si bien hace varios años que no tiene contacto con Carola Rodríguez Bringas, colaborará con la indagación para que el asunto “se aclare”.

“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, escribió en la red social.

Alberto Otárola se pronunció en Twitter sobre inicio de investigación fiscal en su contra por contratación de su excuñada. (Foto: Twitter)

En la investigación preliminar abierta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el primer ministro también se incluyó al titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén, como presunto autor del delito de colusión agravada.

En su cuenta institucional en Twitter, el Ministerio Público informó que la investigación incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas como presunta cómplice de dicho delito. La indagación preliminar se extenderá por 60 días.

Un reportaje periodístico del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ reveló que Rodríguez Bringas, señalada como excuñada de Otárola, fue designada el pasado 21 de enero por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, como asesora II del Despacho Ministerial.

El documento cita diversos informes donde Otárola, con la finalidad de ocultar datos que evidencien la contratación de su excuñada en el Ministerio de Trabajo, no habría consignado a su hijo Luis Eduardo Otárola Rodríguez en su Declaración Jurada de Intereses presentada ante la Contraloría General de la República.

Por ello se dispuso recibir las declaraciones de Alberto Otárola, Luis Alfonso Adrianzén y de Carola Gisella Rodríguez Bringas, además de recabar copia certificada y/o fedateada del expediente de contratación y del acta de acimiento de Luis Eduardo Otárola Rodríguez.