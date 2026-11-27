El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una resolución relacionada con las restricciones para que los primeros regidores puedan asumir las alcaldías. La presentación del recurso responde a un mandato aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima durante una sesión realizada el día anterior.

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La controversia está relacionada con la Resolución N.° 4557-2026-JNE, que establece restricciones para que exalcaldes puedan volver a ejercer ese cargo durante el periodo municipal siguiente, incluso si fueron elegidos como primeros regidores y deben asumir la alcaldía por sucesión.

La decisión del concejo municipal autorizó al burgomaestre a presentar una demanda competencial ante el máximo intérprete de la Constitución. Según explicó Reggiardo, la propuesta obtuvo una amplia mayoría de votos, incluidos los de algunos integrantes de la oposición.

Durante sus declaraciones a la prensa, el alcalde precisó que su participación en el proceso responde al cumplimiento de las disposiciones aprobadas por el Concejo Metropolitano, al que identificó como la máxima autoridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, indicó que los argumentos jurídicos del recurso deben ser consultados con el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Guillermo Valdivieso, y con la regidora Yanet Alonzo, a quienes identificó como promotores de la iniciativa.

Reggiardo explica su participación en la demanda

El burgomaestre señaló que su responsabilidad es cumplir con el acuerdo adoptado por el Concejo Metropolitano y proceder con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.

“Yo estoy hablando aquí como alcalde de Lima respecto a un tema puntual que es el que hoy nos congrega. Sin embargo, a raíz de esta sesión que hemos tenido el día de ayer, en donde se autoriza al alcalde para presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, l os argumentos de la demanda les pido, por favor, que los consulten con el doctor Guillermo Valdivieso, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos ”, manifestó.

#EnVivo Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, sobre demanda competencial contra el JNE ante el TC por controversia sobre primeros regidores: Tengo que cumplir con el mandato del Concejo Municipal Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/ihW2XY6b46 — Canal N (@canalN_) November 27, 2026

En esa línea, sostuvo que la propuesta fue sometida a votación y recibió el respaldo de una amplia mayoría del concejo municipal.

“Simplemente se votó, se ganó la votación, es más, con amplia mayoría, inclusive con miembros de la oposición, y lo único que queda es presentar el recurso como corresponde, de acuerdo al mandato que el Consejo Metropolitano de Lima nos ha otorgado ”, agregó.

Reggiardo también afirmó que acatará las decisiones del Concejo Metropolitano dentro del marco de sus funciones como alcalde y de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Alcalde se pronuncia sobre transferencia municipal

Durante el encuentro con la prensa, Reggiardo también fue consultado sobre el proceso de transferencia de la Municipalidad de Lima.

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Al respecto, aseguró que las coordinaciones continúan y que su gestión mantiene consultas con la Contraloría General de la República. Asimismo, indicó que cumplirá con las responsabilidades que le corresponden hasta el término de su periodo, el próximo 31 de diciembre.

“ Sí, estamos a cargo de la transferencia, eso continúa, seguimos coordinando y haciendo las consultas del caso con la Contraloría General de la República y eso está absolutamente garantizado. Las acciones que se tengan que seguir ejecutando a mi cargo hasta el 31 de diciembre las vamos a cumplir a cabalidad”, afirmó.

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