Aldo Mariátegui: “Velasco ejerció una dictadura absoluta, su gobierno fue devastador”

En una entrevista con El Comercio, Mariátegui brinda detalles de su libro “KGB y Velasco: La alianza URSS-Perú 1968-1975. Cómo el espionaje ruso infiltró toda América Latina”, que presenta este jueves.

— Usted está próximo a lanzar su libro “KGB y Velasco: La alianza URSS-Perú 1968-1975. Cómo el espionaje ruso infiltró toda América Latina”. ¿Cuál fue la influencia de la URSS en la dictadura militar en el Perú?

Hubo una alianza entre el Servicio de Inteligencia Nacional y la KGB. El gobierno de Velasco fue uno de muy izquierda, que tuvo bastante sintonía con el régimen soviético, aunque no se alineó totalmente a la URSS, no fue como Cuba. Pero sí fue un gobierno que abrió las relaciones con la URSS y los rusos tuvieron fuerza en el gobierno. El Partido Comunista Peruano, que era totalmente dependiente de la Unión Soviética, apoyaba al régimen militar. Incluso, la dictadura le entregó al Partido Comunista Peruano el diario “Expreso” y se le dio el reconocimiento a varios sindicatos [vinculados a este]. Los agentes de la KGB fueron bastantes activos en el Perú y también realizaron algunas cosas en otros países de la zona.

— Para escribir este libro, usted accedió al archivo Mitrokhin en Cambridge. ¿Qué revelan estos documentos sobre la actuación de la inteligencia soviética en América Latina, en especial en el Perú?

Fue interesante porque encontré bastante material sobre el Perú, incluyendo a gente local que trabajó o colaboró con ellos [con la KGB]. También hallé información sobre otros países, como Chile. La génesis de este libro parte de las obras que el mismo Mitrokhin coescribió con Christopher Andrew, un agente de inteligencia inglés. Yo noté que en ese libro [Archivo Mitrokhin] no se entraba en profundidad en los países latinoamericanos, entre ellos el Perú, aunque sí hablaba bastante de Cuba, Nicaragua y Chile. En base a ello, pedí permiso para ir a la Universidad de Cambridge, al Churchill Archive, y allí me dieron el capítulo de América Latina. Tras tomarle fotos, lo traduje al castellano y encontré un montón de cosas interesantes.

— ¿Puede mencionar una de estas historias interesantes?

Sí, por ejemplo, en el libro de Mitrokhin se menciona a un general del Ejército peruano que fue importantísimo en las coordinaciones con los rusos. Este militar incluso fue recibido, en su momento, por el jefe de la KGB, Yuri Andrópov, quien luego fue líder de la URSS. Con nombres y señales, el archivo revela quién era ese militar. Fue un colaborador muy cercano a la KGB, aunque no fue un agente.

— ¿Cuáles fueron los pasivos que dejó el gobierno militar? ¿El Perú se ha recuperado esto?

Para mí, el gobierno de Velasco fue devastador, nos retrasó 30 años y destrozó el agro. Instauró un modelo económico completamente nocivo que solo se pudo desmontar en 1992. Se crearon muchas empresas públicas que generaron incompetencia y déficits enormes. Teníamos 110 empresas públicas que perdían dinero todos los días, como Petro-Perú. Velasco también impuso leyes laborales nefastas para la economía, así como un proteccionismo absurdo. Este modelo económico fue el padre de todas las inflaciones que sufrimos después. Fue un gobierno desastroso, que nos aisló internacionalmente y como sociedad.

Respecto a la prensa, no tiene punto de comparación lo que hizo Velasco con lo hecho por Fujimori. Velasco ocupó militarmente los canales de televisión, puso a su gente y ocupó los periódicos. Velasco era una dictadura absoluta.

— ¿La vacancia de Dina Boluarte es un intento de los partidos que controlan el Congreso de desmarcarse de esta a tan poco de las elecciones?

Dina Boluarte era un elemento radioactivo. Acercándose a las elecciones generales a nadie ni a la derecha ni a la izquierda le convenía estar cerca de Boluarte. Ella no dejaba de meter la pata todo el día y, por eso, ha caído como una fruta madura.

— Alianza para el Progreso tuvo a militantes como ministros. Incluso acaban de fichar a Juan José Santiváñez para su lista al Senado. ¿Cree que el electorado vaya a castigar la cercanía de Acuña a Boluarte?

He renunciado a hacer pronósticos con el electorado peruano, ya que ha hecho las cosas más raras que he visto. No voy a hacer ningún juicio, porque aquí [en el Perú] pueden elegir hasta el pato Donald. El electorado peruano es complemente imprevisible, caprichoso y muy raro. No funciona racionalmente, es un electorado que eligió a Alan García después de su primer gobierno, eligió a Pedro Castillo que tenía retraso mental y podría elegir, en estos momentos, a Vizcarra.

— De acuerdo con la última encuesta de Ipsos Perú, el presidente José Jerí ha iniciado su gobierno de transición con 45% de respaldo. ¿Cómo valora estos primeros días del somista en Palacio de Gobierno?

El país le está dando el beneficio de la duda. El gobierno de Dina Boluarte era tan desastroso que cualquier cosa al costado parece un alivio. La gente lo ve como una cosa de transición y “más potable” que Boluarte.

— Ocho de los diecinueve ministros de su Gabinete, incluyéndolo, tienen o tuvieron relación con partidos políticos. Estos son el PPC, el Partido Aprista, APP, Somos Perú, Acción Popular y Avanza País. Los cuatro últimos con presencia en el Congreso. ¿Es un Consejo de Ministros formado en base a cuotas?

Que hayan conversado, no me parecería de ciencia ficción ni me parecería mal. Los políticos tienen que conversar, así funciona la política y ha funcionado durante toda la vida.

— ¿Cuáles deben ser las prioridades del gobierno de Jerí? ¿Qué tipo de resultados puede dejar en solo nueve meses?

Tiene muy poco tiempo y debe centrarse en unos pocos puntos. Uno de ellos es hacer alguna mejora en la seguridad pública. Además, debe dejar de alimentar [financieramente] a Petro-Perú y frenar todas las iniciativas negativas relacionadas con el déficit fiscal, que ya son muy preocupantes. Jerí no tiene tiempo ni fuerza para hacer reformas de gran calado.

— Uno de los reclamos de la llamada Generación Z es la derogación de leyes aprobadas por este Congreso que debilitaron la lucha contra el crimen organizado. ¿Ve viable que el gobierno y el Parlamento dé un paso atrás en este punto?

Yo no creo en la Generación Z, me parece un invento de marketing muy bien hecho por algunos sectores de la izquierda y algunos chicos que no representan a nadie, porque nadie los ha elegido. Si quieren exigir algo deben presentarse en las próximas elecciones y entrar al Congreso y ahí cambiar las cosas. Las cosas se cambian con el voto, civilizadamente, como en una democracia, y no desde la calle. El sistema no funciona en la calle, eso es bárbaro.

Además, no todas estas leyes son malas. Por ejemplo, me parece muy bien que se haya quitado que los partidos políticos no puedan ser organizaciones criminales, porque eso es un disparate. Ni el general Odría hizo eso con el APRA. También se debía limitar los abusos con los decomisos de propiedades y los embargos, ya que te quitaban tu propiedad sin haberte declarado culpable.

— En las próximas elecciones, al menos, habrá 39 candidatos presidenciales. ¿Cuáles son los riesgos de unos comicios con tantos postulantes?

Los riesgos son terribles debido a la atomización tremenda. Sin embargo, la valla [electoral] es alta y no van a entrar tantos [al Congreso], “muchos son los llamados, pocos serán los escogidos”, El votante aquí es muy aluvional: más de la mitad del electorado decide en la última semana, y la otra mitad decide en la cola. Hacer pronósticos ahora es hacer ciencia ficción, porque las encuestas patinaron la vez pasada y no hay una luz para ver hacia dónde va esto.

— Usted va a participar en la CADE Ejecutivos la próxima semana. Los precandidatos Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña han declinado y no participarán. ¿A cree que se deba esto?

Es lamentable, porque tienen ahí un foro para exponer sus ideas y no quieren hacerlo. Debe ser por ausencia de ideas. Cuando uno es candidato presidencial debe ir a todos los foros, de todos los colores y clases a hablar.

— Este Congreso ha tenido a Los Niños, a los “mochasueldos”, un sentenciado por violación y ahora una congresista “corta uñas”. ¿Es el peor Parlamento en lo que van del siglo XXI?

Es tan malo como otros que yo he vivido. Hay memoria corta [en el país], pero hemos tenido a la “robacable” y otras cosas horrorosas. Lamentablemente, el nivel del Congreso es bastante malo desde hace tiempo. No me atrevería a decir que este es el peor, porque ha habido congresos terribles y representantes que nunca debieron estar ahí.

La presentación del libro “KGB y Velasco: La alianza URSS-Perú 1968-1975. Cómo el espionaje ruso infiltró toda América Latina” será el jueves 30 de octubre en la librería El Virrey (Bolognesi 510, Miraflores) a las 7:30 p.m.