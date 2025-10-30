Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

Aldo Mariátegui: “Velasco ejerció una dictadura absoluta, su gobierno fue devastador”
Aldo Mariátegui, abogado y periodista, afirmó que el presidente José Jerí no tiene el tiempo ni la fuerza para realizar reformas de “gran calado”. Agregó que el nuevo gobierno debe priorizar tres ejes: la seguridad pública, frenar las propuestas negativas del Congreso que perforan el déficit fiscal y debe evitar dar más salvatajes a Petro-Perú.

