Aldo Vásquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aseguró que respeta las decisiones que tomará el Tribunal Constitucional (TC) en la demanda competencial entre el Congreso y el Poder Judicial, pese a que advirtió cuestiona varios aspectos en el proceso.

“Confío en la madurez del Tribunal Constitucional, creo que cada quien estará a la altura de su responsabilidad, no solo funcionales, jurídicas sino incluso históricas porque lo que s juega aquí no es fundamentalmente la situación de dos miembros de la JNJ sino la respetabilidad y la institucionalidad del país”, comentó en RPP.

Aldo Vásquez, junto a Inés Tello, son la motivación detrás de la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial, luego que jueces constitucionales anularan la inhabilitación de los dos abogados y ordenara su restitución como miembros de la JNJ.

Si bien la audiencia por este caso fue el 10 de julio último, el TC realizó este 11 de octubre una nueva vista de la causa para escuchar a ambas partes: Congreso y Poder Judicial, y también para darle la oportunidad de intervenir a Aldo Vásquez, quien pidió originalmente hablar en la primera sesión.

Sin embargo, Vásquez declinó intervenir y pidió al TC que resuelva a la brevedad la causa. Esto, luego de cuestionar que ya se haya informado a inicios de octubre que este tema ya fue votado.

“Yo estoy bastante sorprendido al respecto porque el 1 de octubre, la oficina de imagen del TC emitió un comunicado en el que señalaban 31 causas que ya había sido votadas, entre las cuales figuraba el expediente de la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial. Ese comunicado no ha sido hasta ahora modificado ni se ha esclarecido. Sin embargo, me parece absolutamente inverosímil, si la causa está votada, que se haya convocado a una audiencia que no tendría sentido”, acotó.

Este aspecto, así como el intento del Congreso de la República de aprobar un proyecto de ley para reducir el número de votos en demandas competenciales requeridos para emitir resolución (de cinco votos a cuatro), son temas que Vásquez advierte que son cuestionables, pese a que rescató el hecho que el texto final del proyecto ya no se podría aplicar en procesos en trámite.

“Yo respeto, por supuesto, las decisiones del Tribunal Constitucional. Todos estos son aspectos con los que que, bueno, evidentemente yo no estoy de acuerdo con varias decisiones qu se han tomado en el procedimiento”, señaló.