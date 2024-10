El fiscal José Domingo Pérez denunció haber recibido insultos por parte del expresidente Alejandro Toledo, quien este lunes fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Interoceánica Sur.

Según detalló, los improperios se habrían dado durante la lectura de la sentencia. Ante ello, le pidió a la magistrada Inés Rojas que revisara las cámaras de seguridad a fin de confirmar su versión. “El condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona”, comentó esta tarde.

De inmediato, el abogado del exmandatario, Roberto Su, negó la imputación y dejó entrever que el fiscal habría realizado gestos hacia su patrocinado, lo que habría desencadenado el insulto.

“Yo también quiero verlas cámaras para saber si el fiscal ha hecho un gesto, se ha burlado o reído. Qué extraño que haya buscado la mirada a mi patrocinado. Yo no he mirado al procurador ni al fiscal, yo he venido a escucharlos a ustedes. Vamos a ver las cámaras”, señaló el letrado.

En una audiencia del 15 de octubre se registró una situación similar . En dicha oportunidad, el exmandatario interrumpió el alegato del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, motivo por el que el tribunal advirtió con expulsarlo.

El fiscal José Domingo Pérez aseguró que el expresidente Alejandro Toledo lo insultó durante la lectura de la sentencia



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/mSNbxpBnwZ — Canal N (@canalN_) October 21, 2024

“Señor Alejandro Toledo, mientras el Ministerio Público habla, usted escucha. Su abogado va a tener oportunidad de responder. Por favor, mantenga la compostura, de lo contrario vamos a vernos en la obligación de sacarlo y eso no sería bueno ”, apuntó la jueza Inés Rojas.

Es importante precisar que la pena impuesta a Alejandro Toledo será computada desde el 23 de abril de 2023 y culminará el 22 de octubre de 2043.