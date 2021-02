Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual candidato al Congreso de Fuerza Popular por Lambayeque, señaló este martes que solicitó a la coordinadora del grupo de ensayos clínicos en el que participó como consultor, que su esposa, Fabienne Weber, también sea inoculada contra la enfermedad.

“Hice la consulta con la coordinadora del grupo para, como es persona de riesgo y hay contacto conmigo porque estamos los dos solos en casa y hay contacto permanente, hay que estar tomando todas las medidas preventivas con rigor, entonces, quedaron en contestarme y aproximadamente un mes y medio después o un poco más de un mes, se me contestó que era factible vacunarla”, detalló en diálogo con América Noticias.

Aguinaga confirmó el último lunes que fue vacunado con una de las dosis de Sinopharm destinadas al personal relacionado con el estudio clínico que el laboratorio chino realizó en el país. Hoy, reiteró que recibió la primera dosis en noviembre por “haber formado parte como consultor del equipo de ensayos clínicos”.

Tal como lo reveló El Comercio, en la lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se precisa que Aguinaga recibió la vacuna en diciembre, y no en noviembre como él indica. La primera dosis fue el 4 de diciembre y la segunda, el 28 del mismo mes. La segunda dosis la recibió seis días después del cierre de inscripción de candidaturas para el proceso electoral 2021.

Este Diario también encontró que en la casilla 208 figura su esposa Fabienne Weber de Aguinaga. Consultado al respecto, Aguinaga respondió lo siguiente: “comorbilidades y contacto conmigo, estamos solos. Yo no soy funcionario público, ejerzo mi profesión”.

Asimismo, señaló que no se valió “de nada” para solicitar que su esposa también reciba la vacuna contra el coronavirus por ser una persona de riesgo.

“No me he valido de nada, simplemente hice la consulta con relación a una persona mayor y de riesgo también. No he pretendido en la más mínima expresión aprovecharme, este es un equipo de investigación que se desarrolla con fondos privados, no son fondos estatales”, sostuvo.

El también excongresista dijo desconocer si algún otro integrante de Fuerza Popular ha recibido esta dosis. Consultado respecto a si la lideresa de la agrupación fujimorista, Keiko Fujimori, conocía de este hecho, precisó que está impedido de conversar con ella por el proceso de investigación que se sigue en su contra y que por esa razón utilizó sus redes sociales para detallar por qué fue inoculado.

“[¿Keiko Fujimori sabía o no sabía de su vacunación?] Por eso lo he tuiteado. Cuando ha comenzado esta situación lo he tuiteado y de la manera más específica [...] y de manera correlativa”, acotó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pilar Mazzetti también se vacunó contra covid-19