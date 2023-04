El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó que Alejandro Salas, exministro de Trabajo y de Cultura de Pedro Castillo, siga gozando de los beneficios de un vehículo y de gasolina del Estado, pese a que ya no ejerce una función pública, tal como lo reveló El Comercio.

“No me parece razonable. Me parece razonable que reciban seguridad (los exministros), sí, pero que reciban auto y gasolina, no, y creo que esas se tienen que ir corrigiendo en el camino”, expresó el parlamentario.

En declaraciones en la sede del Congreso, consideró que en lugar de usar la gasolina del Estado, el exministro debería buscar trabajo para trasladarse de manera privada.

“Para que se traslade de manera privada lo que tiene que hacer el exministro Salas, en vez de estar viviendo de la gasolina del Estado, es buscar trabajo, que es lo que tiene que hacer cualquier funcionario del Estado”, expresó.

Enfatizó que se deben separar los beneficios (de seguridad y de vehículo y gasolina) que reciben los exministros como Alejandro Salas, quien renunció al cargo tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

“Yo puedo comprender que un exministro requiera seguridad, sobre todo cuando ha sido tan mediático y ha durado más de seis meses en el cargo, como el señor Salas, podría requerir seguridad, pero no me parece razonable que requieran auto, gasolina pagada del Estado. Finalmente para qué un exministro necesita gasolina gratis de parte del Estado peruano si ya no cumple ninguna función pública”, remarcó.

Este Diario reveló que Alejandro Salas tiene asignados, desde el 14 de diciembre del 2022, un vehículo, combustible y dos personas a cargo de su movilización y seguridad.

Esto se dio en amparo de la Resolución Ministerial N°1506 del Ministerio del Interior, publicada el 20 de octubre del año pasado, que establece la directiva con los lineamientos para brindar seguridad a los funcionarios públicos y aquellos que dejaron el cargo que asumieron por al menos seis meses.