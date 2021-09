El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, señaló que la reunión que sostuvo su agrupación con el partido español Vox no fue para avalar las políticas impulsadas en su país, sino para firmar la Carta de Madrid, que aseguró es un compromiso por la libertad y la democracia a nivel internacional.

En declaraciones a RPP, el legislador explicó que mantener diálogos con grupos como Vox no implica estar de acuerdo con todos sus postulados. “Conversar no es pactar”, indicó.

“Representantes [de Vox] se reunieron con nuestro vocero, se reunieron también con otros grupos, el propósito era el de firmar la Carta de Madrid que han firmado otros líderes como María Corina Machado. No es un acercamiento con un partido per sé, la finalidad era firmar la Carta de Madrid”, dijo.

“La finalidad de la reunión no ha sido avalar las políticas de Vox en España, ha sido firmar un acuerdo que han firmado diversos grupos. Hay que reconocer cada uno en su espacio. No quiere decir que no avalamos las políticas”, agregó.

La semana pasada, representantes de Vox mantuvieron reuniones con partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, para la firma de la Carta de Madrid, un compromiso internacional por la democracia y la lucha contra posiciones de extrema izquierda.

“Vox es un partido de España, hay que poner todo en contexto, hemos firmado una carta respaldada por varios líderes liberales de centro derecha de todo el continente. Hasta donde sé, las personas que han venido no tienen acusaciones de eso que mencionas [racismo y discriminación]”, puntualizó al ser consultado por las críticas contra Vox.

La comitiva del partido político que llegó a Perú estuvo integrada por su vicepresidente y diputado Víctor González y el europarlamentario Hermann Tertsch, quienes se reunieron con Keiko Fujimori (lideresa del partido derechista Fuerza Popular), Jorge Montoya (parlamentario del conservador Renovación Popular), al igual que con integrantes de la organización política Avanza País.

