El congresista y candidato a la Cámara de Diputados de Avanza País, Alejandro Cavero, relató en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” que el anterior precandidato presidencial de su partido político, Phillip Butters, lo maltrató cuando trató de apoyarlo antes que este último renunciara y fuera reemplazado como postulante por José Williams.

“Phillip Butters se portó muy mal conmigo en muchas ocasiones. Cuando el partido comenzó a anunciar que iba a ser candidato presidencial, fui en varias oportunidades a ofrecer mi ayuda”, relató este martes, para luego comentar que sus ofrecimientos no fueron bien recibidos.

“Creo que hubo una arrogancia, una soberbia tremenda. A mí me trató de una forma muy despectiva. En un momento no me contestaba el teléfono. Creo que me había bloqueado y yo tampoco insisto”, agregó.

Cavero advirtió que este tipo de actitudes por parte de Butters demostraba que no tenía interés en construir consensos y, más bien, buscaba estar entre “sus cuatro paredes y punto”. Sin embargo, precisó que en ningún momento le dijo directamente que no tenía ningún interés por que el parlamentario sea parte de alguna lista de candidatos de Avanza País.

“A mí nunca me lo decía. A los otros dijo que no me quería en la lista. No me lo ha dicho él eso que no me quiere en la lista en la cara. A otros les decía que no le gustaba ciertas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que no le gustaba, ni a él ni a su entorno más cercano, que yo haya presentado la unión civil. Jamás perdonaban que yo hubiera presentado algo así”, manifestó.

En diciembre del 2025, a pocas horas que venza el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Phillip Butters anunció su renuncia al partido Avanza País y a su precandidatura presidencial. La agrupación política anunció en paralelo que el nuevo postulante sería el expresidente del Congreso, José Williams.

“En buena hora porque agradezco al general Williams la invitación. Es él el que me ofrece venir, que tú tienes que estar en la lista. Lo considero un gran amigo”, señaló para luego destacar la candidatura de Williams por encima de la opción que presentaba Butters. “Puede ser enormemente conocido y, si aún así nadie decide votar por ti y sigues en 2%, tienes un problema grave”.