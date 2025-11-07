El senador mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó las decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum como “pésimas” y un “rotundo fracaso”, tras haber otorgado asilo a Betssy Chávez pese al juicio que enfrenta por el golpe de Estado.

En declaraciones a RPP, el parlamentario resaltó que su partido siempre ha respetado la soberanía y el principio de autodeterminación de todos los países, por lo que exigen que México se comporte de manera coherente.

“Hay una pésima política exterior del gobierno de México, con relaciones exteriores que ponen en riesgo nuestra credibilidad en nuestra posición y política exterior frente al mundo”, advirtió.

Claudia Sheinbaum fue declarada como persona no grata por el pleno del Congreso este jueves, por sus constantes declaraciones en respaldo de Pedro Castillo y luego que su gobierno le otorgara asilo a Betssy Chávez, quien permanece en la embajada de dicho país en Lima.

“Que Perú declare persona non grata a la presidenta de México es un fracaso rotundo en la política exterior mexicana. El asilo concedido a Betssy Chávez muestra la vulnerabilidad del gobierno de México para manejar asuntos tan complejos y situaciones en crisis”, advirtió Moreno.

El senador opositor insistió en que México no debe entrometerse en temas políticos con ningún país y, aunque evitó opinar si es que el Perú debía o no otorgar el salvoconducto para que la exministra de Pedro Castillo pueda salir del país, comentó que no debe haber ningún tipo de influencia externa.

“Las opiniones que ha vertido el gobierno de México a través de la presidenta de la República, al opinar sobre asuntos internos de un país hermano con el que tiene una relación histórica con nosotros como es el pueblo peruano”, replicó.