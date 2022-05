El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que si el Congreso censura al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no se estaría quemando “la primera bala de plata”, pues se trata de solo del jefe de Gabinete y no de todo el equipo ministerial.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario manifestó que el presidente solo puede cerrar el Congreso si se deniega la confianza al dos Gabinetes o si se censura a dos de ellos.

“El presidente puede disolver el Congreso si no se da la confianza a dos Consejos de Ministros, la interpelación es contra el premier Torres, no contra todo el Consejo de Ministros, así que si se lega a la censura, no se estaría quemando la primera ‘bala de plata’”, manifestó.

“Cunando cae el premier por cualquier motivo, eso es la crisis total, se van todos los ministros. Pero solo se puede considerar como legal el cierre del Congreso si es que la censura se da a todo el Consejo de Ministros”, agregó.

Cabe indicar que Aníbal Torres está citado esta semana en el pleno del Congreso para responder a un pliego interpelatorio, junto a otros tres ministros de Estado.

En otro momento, afirmó que el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, debe revertir la decisión de su predecesora, Zoraida Ávalos, y empezar una investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por su presunta participación en hechos ilícitos.

“El señor Sánchez tiene que decidir muy bien este tema, el señor Sánchez tiene que tomar una decisión firme, no se le puede acusar al presidente, porque solo puede ser acusado por ciertas cosas, pero ser investigado es algo que sí se puede”, refirió.