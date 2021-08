El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que la salida de cuatro integrantes de su bancada se produjo debido a que “no respetaron los liderazgos” que existen al interior del grupo político, y aseguró que los nueve legisladores que permanecen en la bancada sí se mantendrán unidos.

“Esto [las renuncias] ocurre cuando no se tienen las coordinaciones o no se respetan los liderazgos, es un tema de disciplina que hay que fomentar. Por eso los 9 congresistas que quedamos nos mantenemos unidos hemos tenido una línea transparente, de manera publica, no hemos hecho nada oscuro, no hemos representado interés subalternos. Somos la única bancada que ha tomado acciones frente al Ejecutivo, la línea de una oposición consistente por la estabilidad del país”, aseveró.

Con relación al calificativo de “traidora” que asignó el vocero de la bancada, Jorge Montoya, a Norma Yarrow por su decisión de no respaldar su candidatura a la Mesa Directiva, Muñante consideró que solo se trató de un “acto desleal”.

El último lunes, tres parlamentarios que renunciaron a Renovación Popular, Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán, se incorporan a la bancada de Avanza País. Previamente Héctor Valer se había sumado al Partido Morado.

Además destacó que la salida de varios legisladores de su bancada se produce un día antes de que se distribuyan las comisiones en el Congreso de la República. “Esta renuncia por principios se da un día antes de que se distribuyan las comisiones. Cada uno sacará sus propias conclusiones”, comentó.

Citación a ministros

Al ser consultado por la moción para que los ministros se presenten en el Pleno del Congreso, Muñante aseveró que buscarán el apoyo de otros legisladores. “Estamos para limpiar los obstáculos, la designación de ministros debe ser la adecuada, que al menos cumplan con el perfil profesional”.

El portavoz alterno de Renovación Popular detalló que los primeros ministros que buscarán citar serán los de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar y del Interior, Juan Carrasco.

