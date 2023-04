La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) pidió este lunes que el exministro de Trabajo Alejandro Salas deje de recibir el beneficio de vehículo y gasolina del Estado.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la parlamentaria consideró que por “dignidad y amor propio” el extitular de Trabajo y Promoción del Empleo debería renunciar a dichos beneficios.

“Han pasado 4 meses y uno de los principales franeleros del golpista Castillo sigue gozando y viviendo del Estado. Si bien la ley permite hacer uso de bienes públicos unos meses después de dejar el cargo ministerial, por un poco de dignidad y amor propio debería dejar la mamadera!”, escribió en la red social.

De este modo, Chirinos Venegas se sumó a su colega de bancada Alejandro Cavero, quien consideró “razonable” que Salas tenga seguridad personal, pero no que reciba auto y gasolina del Estado peruano.

“Para que se traslade de manera privada lo que tiene que hacer el exministro Salas, en vez de estar viviendo de la gasolina del Estado, es buscar trabajo, que es lo que tiene que hacer cualquier funcionario del Estado”, expresó.

“No me parece razonable. Me parece razonable que reciban seguridad, sí, pero que reciban auto y gasolina, no, y creo que esas se tienen que ir corrigiendo en el camino”, agregó el parlamentario en declaraciones a los periodistas.

Este Diario reveló que Alejandro Salas tiene asignados, desde el 14 de diciembre del 2022, un vehículo, combustible y dos personas a cargo de su movilización y seguridad.

Esto se dio en amparo de la Resolución Ministerial N°1506 del Ministerio del Interior, publicada el 20 de octubre del año pasado, que establece la directiva con los lineamientos para brindar seguridad a los funcionarios públicos y aquellos que dejaron el cargo que asumieron por al menos seis meses.