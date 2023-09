El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), José Béjar, anunció que interpondrá una denuncia contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, después que una investigación preliminar detectara hasta 4 presuntas irregularidades en sus estudios de posgrado.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que esta denuncia será presentada ante la Oficina de Control Interno (OCI) de la universidad a raíz de las revelaciones hechas por Infobae sobre la tesis de Soto Reyes, la cual presentaba hasta un 67% de plagio luego de ser sometido al Turnitin.

Béjar Quispe también encontró otras irregularidades de carácter administrativo que habrían favorecido al titular del Parlamento.

Según el decano de Derecho de la UNSAAC, Alejandro Soto “usó indebidamente” la convalidación de sus estudios académicos para iniciar el posgrado en esta universidad.

“El señor ha hecho indebidamente el uso de convalidación homologación y ha estudiado fuera de la UNSAAC. La modalidad en la que ha ingresado ha sido de traslado internacional (cuando) no hay esa modalidad, no está reconocida esa modalidad por la Ley Universitaria ni tampoco por la normativa interna de la universidad”, señaló.

Tras la revelación de los presuntos plagios en la tesis del presidente del Congreso, el rector de la UNSAAC, Eleazar Crucinta Ugarte, confirmó que iniciaría una investigación de oficio al respecto. Sin embargo, José Béjar indicó que no existe una comisión investigadora.

“No hay ninguna investigación (…) Yo tengo conocimiento de que no hay ninguna comisión ni ninguna investigación. Caso contrario, el señor rector ha manifestado en el Consejo Universitario que él es muy humano y que, por tanto, (en) este asunto él no ha nombrado ninguna comisión, no hay nada concreto. Solo es una mera declaración del señor rector”, declaró.

Asimismo, consideró “preocupante” que “hasta el momento no exista ninguna comisión (investigadora) por parte del Consejo Universitario”.

