Carlos Almerí, excongresista y exministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo, informó que denunció al exvicepresidente David Waisman por, según dijo, el golpe que recibió durante el altercado que protagonizaron este domingo en las afueras de la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, durante la extradición del expresidente.

En diálogo con RPP TV, Almerí aseguró que, a consecuencia del supuesto golpe, se le ha movido un diente y tiene el labio roto, por lo que presentó la denuncia policial a fin de pasar por la evaluación del médico legista.

Además, indicó que su encuentro con Waisman se inició de manera cordial, pero que luego fue subiendo de tono cuando, según la versión de Almerí, le recordó sus supuestos pedidos de puestos laborales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para sus allegados y su paso por el Ministerio de Defensa. Luego, dijo que vinieron los insultos y el golpe.

LEE AQUÍ: Alejandro Toledo enfrenta un pedido de 20 años de condena: así expuso la fiscalía su acusación

“Acá yo estoy afuera del médico legista, vine porque puse mi denuncia, como debe ser, por la agresión, me ha roto el labio y me ha movido un diente el señor David Waisman, ante un diálogo que empezamos muy bien, con saludos, pero, bueno, ahí está el video, los insultos, comenzó a insultar, me mentó la madre, inclusive, pero, obviamente, que no esperé que me golpeara de esa forma. Por más que tenga sus años el señor, no le da derecho a agredir a otra persona”, expresó.

“Primero yo lo saludé porque estábamos mucha gente ahí, le hablé y le dije: ‘por qué tú has tomado esa actitud, por qué tú que has sido parte de gobierno, que hemos compartido, pero ya no te acuerdas tú de las cosas que han sucedido’, y ahí empezó el tema a calentarse”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: David Waisman y Carlos Almerí, exministros de Alejandro Toledo, protagonizan altercado en exteriores de la DIPA

Por su parte, Waisman negó que la agresión se haya concretado y aseguró que ha reaccionado porque se vio agredido y supuestamente rodeado por un grupo de personas. Señaló que acudirá a un centro médico para evaluar su estado de salud tras el incidente.