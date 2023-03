Como se recuerda, el pasado 23 de febrero, el gobierno de EE.UU. decidió proceder con la entrega del exmandatario a fin de que afronte el proceso judicial que se le sigue por el Caso Interoceánica y por el que se ha pedido 20 años de cárcel en su contra.

La fiscalía peruana lo acusa del presunto delito de lavado de activos y colusión, debido a la recepción de $35 millones de la empresa brasileña Odebrecht y otras.

Como se recuerda, Toledo Manrique ha interpuesto otro recurso en la Corte de Columbia demandando al Departamento de Estado y en el mismo ha promovido una “medida provisional de urgencia” solicitando que no pueda ser detenido ni extraditado.

Este recurso es otro distinto a los que mantiene pendiente ante la Corte del Distrito Norte de California donde también ha pedido suspender su extradición y está pendiente de resolverse el pedido de su detención para ser extraditado.

La contratación

Según documentación a la que accedió El Comercio, el contrato fue firmado por la Embajada de Perú en Washington y a través de Irving Jaime Lizarraga, como representante oficial de la misma.

Según el acuerdo, la agencia se encargará de planificar e implementar una campaña de comunicación para fomentar una amplia difusión de argumentos que respalden la importancia de la relación bilateral y reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

“La Embajada del Perú acuerda pagar a Patriot una tarifa fija de cuarenta mil dólares ($40,000 USD) por el Plazo de este Acuerdo, incluidos todos los impuestos aplicables”, se indica en el contrato.

Adicionalmente, se realizará un pago de $15 mil dólares por costos de apoyo administrativo y de implementación.

Inicialmente, el acuerdo tiene vigencia por el mes de marzo y se irá renovando de acuerdo a los intereses del Estado Peruano y a los resultados obtenidos.









En otro documento, se indica que la asesoría ya fue registrada en el FARA (Registro de Agentes Extranjeros) del Departamento de Justicia de EE.UU como agente representante de Perú.

Los agentes acreditados ante el gobierno norteamericano son Marc Wachtenheim, Arturo Estopinan, George Seymore y Stephen Hofmann.









Cada uno de ellos ha sido asignado a labores específicas como representar a la Embajada del Perú ante el Congreso y el Poder Ejecutivo de los EE.UU., a través de gestiones y sesiones informativas y servicios de consultoría. Además, proporcionar documentación y reuniones cara a cara con los funcionarios.

Sobre ello, se debe tener en cuenta que según las leyes de Estados Unidos, un gobierno extranjero no puede participar directamente en actividades judiciales de dicho país, como en este caso una extradición. Dicha representación ante los tribunales norteamericanos la realiza el Departamento de Estado de EE.UU y la Fiscalía Federal.

No obstante, los países extranjeros pueden contratar “agentes de un demandante extranjero” a fin de que desplieguen actividades directas con dichos organismos, brindando información o realizando coordinaciones.

LA LEY FARA Actuación de los "agentes" En Estados Unidos _ La Ley FARA fomenta la transparencia al exigir que las personas que participan en actividades específicas dentro de los Estados Unidos en nombre de un director extranjero se registren y divulguen esas actividades al Departamento de Justicia. A través de esta, se permite que el “agente de un demandante extranjero” represente dentro de los Estados Unidos los intereses de un mandante extranjero ante funcionarios o agencias del gobierno de dicho país.





¿Qué es Patriot Strategies?

Según información proporcionada ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se trata de una firma global de gestión de relaciones públicas que representa a una amplia gama de clientes corporativos, gubernamentales y sin fines de lucro.

Sus especialidades, aseguran, incluyen asuntos públicos, comunicaciones de crisis, reputación corporativa, gestión de problemas, diversidad, comunicaciones de equidad e inclusión, creatividad, desarrollo de marca y marketing.

Según su página web, han tenido como clientes a 25 países, así como al mismo Departamento de Estado de EE.UU, la Casa Blanca, el Departamento de Defensa de EE.UU, la Nasa, entre otros.









Opinan expertos

Abogados especialistas en materia penal como Julio Espinoza y Augusto Linares, destacaron la contratación de los asesores e indicaron que ayudaría a resolver inquietudes que pueda tener el Departamento de Estado en EE.UU respecto al proceso contra Toledo.

El abogado Julio Espinoza Goyena, calificó de “positivo” que se haya hecho eco de un pedido que se venía haciendo en el ámbito jurídico del Perú, sobre la necesidad de contratar asesores en Estados Unidos que puedan apoyar en el último tramo del proceso de extradición de Alejandro Toledo, tal como se hizo al inicio de este caso en el 2019, cuando se contrató al Estudio Foley Hoag LLP.

“Pero es necesario que no ocurra lo que ocurrió con otro estudio, no puede ser que se invierta recursos del Estado Peruano simplemente para tener solo una información y no hacer mayor gestión”, expresó.





Alejandro Toledo reapareció el pasado 9 de marzo de 2023, en una audiencia en Estados Unidos, buscando truncar la ejecución de su extradición.





En ese sentido, sugirió que la relación y coordinación con los asesores la realice la Oficina de Cooperación Internacional que depende de la Fiscalía.

Ello, a fin de que dicha agencia pueda recibir información de lo que ocurre en el Perú de manera oficial y rápida a fin de, por ejemplo, poder presentarla ante la Corte de Columbia a través del Departamento de Estado de EE.UU.

Para ello, agregó, “se necesita una coordinación directa para que la labor que realizarán los agentes sea efectiva y cumpla el objetivo que es, que en el más corto plazo posible, se concrete” y se resuelvan los incidentes que se están generando en dicho país a nivel judicial.

Recordó que en Columbia se encuentra una demanda que el expresidente interpuso contra el Gobierno de Estados Unidos y que deberá resolverla un juez. Por tanto, la agencia contratada, que es estadounidense y sí tiene la capacidad de tener una relación de asesoría, de comunicación, de transmisión de información oficial que va a recoger del Perú, podrá coordinar con la defensa de EE.UU a fin de que tenga toda la información necesaria para “responder a los alegatos de Toledo en su demanda”.

Remarcó que, a diferencia de lo que ocurre en países como España y Chile; en Estados Unidos, los abogados y asesores locales de los países requirentes no pueden intervenir en las audiencias, pero eso no impide que un asesor local, como es el caso de la nueva agencia, pueda tener la capacidad de hacer una gestión absolutamente legal como asesores externos, a fin de transmitir información.

“Es más efectivo. Se puede pedir información a través de cooperación internacional, pero va a demorar la tramitación. En cambio, si esa información la recoge de manera directa el asesor contratado por el Estado, sería más efectivo y ese sería su principal aporte”.

Julio Espinoza Goyena, abogado penalista.

Jueza principal del Tribunal en Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell. resolverá nuevo recurso de Alejandro Toledo.





Augusto Linares, del Estudio Linares, aseveró que “es absolutamente razonable” que el Estado Peruano recurra a profesionales en Estados Unidos, para defender sus intereses, tanto más si es el sistema de justicia norteamericano no se parece al peruano.

Y es que, explicó, dicho sistema de justicia es distinto, con principios y formas de aplicación del derecho distinto.

El abogado enfatizó que se debe tener en cuenta que la decisión de ejecutar la extradición de Alejandro Toledo ya está tomada y a lo que asistimos ahora, es que el expresidente está recurriendo a “artificios legales” interponiendo diversos recursos para suspender la tramitación de la ejecución de la extradición o quizá retrasarla.





“Y teniendo en cuenta que lo está haciendo él mismo (Toledo) con abogados privados, creo que es razonable que el Estado Peruano haga lo propio y defienda sus intereses con expertos en la materia de ese país para buscar los mejores mecanismos que se le ocurra a estos profesionales a fin de ir sorteando los obstáculos que pueda interponer la defensa del expresidente”.

Augusto Linares, abogado penalista.





Linares Muñoz recordó que la discusión sobre si Toledo Manrique es un perseguido político o criminal, ya fue abordada en un discusión y resuelta. Por lo que ahora pretende la defensa del expresidente es alegar que se le ha vulnerado el derecho a la libertad y al debido proceso producto de una decisión no informada del Departamento de Estado al disponer ejecutar su extradición.