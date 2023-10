El segundo día del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por presuntos actos de corrupción en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur-Tramos 2 y 3 tuvo como punto principal la declaratoria de “reo contumaz” de su coacusado Fernando Camet Piccone.

En mayo de este año, el exgerente general de JJC Contratistas Generales -empresa consorciada de Odebrecht- fue detenido en España. Sin embargo, posteriormente fue liberado, quedando bajo custodia de la justicia de dicho país, a espera de que se tramite su proceso de extradición.

El empresario, quien se había conectado virtualmente el primer día del juicio oral, no apareció en la audiencia vía la plataforma Meet, que lleva adelante el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.





Su abogado Eduardo Roy Gates aseguró que desconocía los motivos por los que su patrocinado no participó en la audiencia y que no había podido comunicarse con este.

Por ello, el tribunal de juzgamiento decidió declararlo reo contumaz y reservar su juicio oral hasta que sea capturado o se ponga a disposición.

Además, ordenó nuevamente su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. De esta manera, ratificó la orden dictada en diciembre del 2022, cuando Camet Piccone entró a la clandestinidad luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 24 meses de prisión preventiva en su contra.

El pasado 10 de octubre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la extradición activa de Camet Picone. Actualmente, la resolución del fallo se encuentra en proceso de firma por parte de los jueces supremos presididos por el magistrado César San Martín.





Una vez culminado este proceso, el expediente deberá ser remitido al Ministerio de Justicia para la aprobación de la extradición a nivel político durante el Consejo de Ministros y ser remitido vía cooperación judicial hacia España.

Durante la sesión, el procurador público ad hoc para el Caso Lava Jato, Carlos Fernández Muñoz, solicitó al tribunal oficiar a Interpol para que pueda informar y confirmar si el empresario permanece en la dirección otorgada a las autoridades españolas.

Fernando Camet Piccone participó el 17 de Octubre de la primera audiencia del juicio oral en su contra por el Caso Interoceánica. Ese día, acreditó su domicilio en calle Nuñez de Balboa 47, Madrid. España. Sin embargo, este martes ya no pudo ser ubicado por su abogado.

Recordó el caso del exjuez supremo César Hinostroza, quien también tiene un trámite de extradición en España, y quien había dado una dirección en dicho país, pero terminó fugando hacia otro país cuando las autoridades españolas lo fueron a buscar para ejecutar su extradición al Perú.

“Nosotros tenemos el antecedente, como es de notorio conocimiento, del ciudadano César Hinostroza Pariachi, él estaba en España igual que el señor Camet Piccone; y estaba en un proceso de extradición en trámite. Ya sabemos cuál fue el resultado, el señor Hinostroza fugó de España, no sabemos cuál es su paradero (…) Lo que sería importante es que se puedan cursar oficios a Interpol a efectos de que pueda reportar la ubicación del señor Camet en España.”

Carlos Fernández Muñoz, Procurador público ad hoc para el Caso Lava Jato.





Recordó también que, en el Caso Ecoteva, la sala a cargo del mismo pidió también a Interpol el paradero de la esposa de Toledo Manrique, Eliane Karp. El pedido fue atendido prontamente, ubicando a la exprimera dama en Israel.

El fiscal José Domingo Pérez se adhirió al pedido de la Procuraduría Pública ad hoc para el Caso Lava Jato.





Pese a ello, los jueces Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras, Richarth Quispe Vilcapoma, integrantes del tribunal de juzgamiento en el Caso Interoceánica, indicaron que están en otro proceso y que seguirían el procedimiento establecido.

“Nos vamos a enfocar en nuestro proceso, que es con el código nuevo; el otro de Ecoteva es con el código anterior. Vamos a seguir el procedimiento establecido y que está escrito en el Código Procesal”, indicó el tribunal sin dar respuesta directa al pedido de la Procuraduría.

La magistrada Pérez Escalante incluso alegó que ya con las órdenes de captura internacional que se cursaban a Interpol estaban dando por cumplido el procedimiento.

De esta manera se llevó adelante el segundo día del juicio oral en el que se concluyó con los alegatos del inicio de esta tercera etapa del proceso penal contra Toledo Manrique, quien se conectó desde el Penal de Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte.

También participó de manera virtual, desde Israel, Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo. Y de manera presencial lo hicieron los exintegrantes del Comité de ProInversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font; José Castillo Dibós, de ICCGSA; y Gonzalo Ferraro Rey, de Graña y Montero.

José Graña y Hernando Graña, que estaban incluidos en la acusación, fueron retirados del juicio oral tras recibir sentencias de colaboración eficaz.

La audiencia se suspendió hasta el viernes 20 de octubre a las 9:00 de la mañana. En dicha diligencia se escuchará a los acusados y sus defensas legales, quienes deberán informar si se acogen o no a la terminación anticipada, tanto de la acusación penal como la reparación civil.

¿Cuánto durará la etapa de juzgamiento?

Durante la sesión, el tribunal estableció que las sesiones judiciales se realizarían entre tres a cuatro audiencias por semana. Sin embargo, parte de dichas sesiones se realizarán por la mañana o por la tarde.

El fiscal Pérez Gómez, si bien se mostró de acuerdo con la decisión del tribunal, advirtió que en este juicio oral el expresidente Alejandro Toledo cumple una prisión preventiva de 18 meses y recordó que ya han pasado cerca de seis meses desde que fue extraditado desde Estados Unidos.

“Entendemos que este juzgamiento será bastante extenso. Esperamos que la decisión que adopte su judicatura sea dentro del plazo de la prisión preventiva.”

José Domingo Pérez, representante del Ministerio Público.

Ante ello, la presidenta del tribunal, Zaida Pérez, informó que tienen otros procesos e integran otras salas en la que también deben realizar juicios orales y resolver prisiones.

“Entonces, eso nos complica un poco hacerlo. Y como les digo, es práctica de este colegiado hacerlo todos los días (las audiencias), pero estamos con estos inconvenientes que no nos deja. Y tenemos para el mes de noviembre aperturas, en el número de seis, siete. Este proceso, y el colegiado lo tiene presente, es un proceso con reo en cárcel, y esa es nuestra prioridad, atender los reos en cárcel prioritariamente”, alegó la magistrada.

“A pesar de ello, hoy 17 de octubre del 2023 no se tiene la presencia del señor Fernando Camet Piccone, quien tampoco se ha conectado vía plataforma Meet. Asimismo, se ha recibido por referencia del señor abogado Eduardo Federico Roy Gates que desconoce el motivo por el cual su patrocinado no se habría conectado”, precisaron los magistrados.

Recordó además que hay una gran cantidad de testigos y documentales (320 tomos de documentos a 500 páginas por tomos).

“Si multiplicamos 320 por cada 500 hojas que tienen un tomo, usted se puede imaginar la cantidad de documentales que hay”, indicó la magistrada.

Teniendo en cuenta ello, ¿En cuánto tiempo se podrá conocer si Alejandro Toledo es condenado o absuelto por este caso?

Según el abogado penalista Andy Carrión, se debe tener en cuenta el tipo de tribunal y la forma de trabajo que ha mostrado el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional en el juicio por el Caso Interoceánica-Tramos 2 y 3.

Explicó que, a diferencia de la sala de juzgamiento que lleva adelante el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, cuyos magistrados son dinámicos, establecen un tiempo de participación de cada una de las partes, resuelven rápido los pedidos; el tribunal presidido por la magistrada Zaida Pérez es “muy parsimonioso” y “se toman mucho tiempo por cada incidencia que se ha venido presentado desde el inicio del juicio”.

“Si tenemos eso, yo creo que la proyección sería el doble de tiempo de lo que tomaría el caso de Humala. Ahora, tenemos que advertir que el número de imputados en el caso de Humala es el doble del caso de Toledo. Por eso, considero que podría hablar de un año y medio que durará el juicio en el caso de Toledo, teniendo en cuenta las variables de este tribunal.” Andy Carrión, Abogado penalista.





De otro lado, sobre la participación presencial de Toledo Manrique en la audiencia, indicó que es “contradictorio” que el tribunal decida que el exmandatario participe del juicio oral de manera virtual cuando fue extraditado para asegurar su presencialidad en la audiencias.

No obstante, alegó que la virtualidad se ha convertidos en una posibilidad abierta por la pandemia. Además, están las complicaciones logísticas que demandaría su traslado desde el penal de Barbadillo hasta donde se realicen las audiencias.

Finalmente, respecto a la situación del exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata -para quien la fiscalía ha solicitado retirarle los beneficios otorgados por el acuerdo de colaboración eficaz por no declarar como testigo en el juicio oral contra Ollanta Humala- indicó que no le conviene seguir inasistiendo a las citaciones.

Indicó que si bien en el caso de Humala no declaró por una orden judicial de Brasil, distinto es el escenario en el Caso de la Interoceánica con Toledo, pues este es parte del acuerdo de colaboración eficaz.

“Si él (Jorge Barata) no se presenta en el caso de Toledo, la fiscalía sí tendría más argumentos para pedir que se le revoque la colaboración y que se acepte esta revocatoria. A él no le conviene no presentarse, tiene que acudir”, señaló.