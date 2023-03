— El expresidente Alejandro Toledo se había comprometido a presentar su apelación contra la decisión del Gobierno de Estados Unidos de ejecutar la extradición ¿Ya lo hizo?

Todavía no sabemos si ha apelado. Las incidencias, que nos llegan a través de Cancillería, nos las reportan al día siguiente, pero hasta ahora no tenemos nada .

— ¿Qué pasaría si terminan los siete días de suspensión temporal de la ejecución de la extradición y no apela la decisión del Gobierno de EE.UU.?

Él tenía tres escenarios. El primero, que se entregue, que no lo ha hecho. El segundo, que no se entregue, pero espere que vengan a detenerlo, y el tercero, que no se entregue y decida litigar. Él ha elegido el tercero. Habrá que esperar cuál ha sido su sustentación porque lo del lunes, es como si hubiera presentado la demanda de apelación y se corre traslado a las partes, hay debates entre la fiscalía y la defensa. Eso podría ser antes del 15 de marzo aproximadamente.

— ¿Pero que pasaría si no presentase dicha apelación?

Si no ha presentado nada el lunes, igual hay que esperar que lo detengan y se resuelvan los otros procesos. Una vez que lo detengan, ya las autoridades nos avisan.

— ¿Es posible que se le otorgue algún nuevo recurso que suspenda la extradición?

— Aún están pendiente de resolverse otros recursos como su detención y un hábeas corpus…

Primero, él debe terminar lo que está cuestionando. Segundo, él debe estar detenido. La fiscalía de Estados Unidos ya ha pedido que se revoque la orden de libertad con limitaciones, con grillete, por una detención, porque él tiene que estar detenido para que se nos entregue. Pero ese es otro litigio que está pendiente, paralelo. Esto también tiene su audiencia que es el 9 de marzo y debe resolverse.

Además, otro argumento es la apelación que él presentó de un hábeas corpus que estaba pendiente cuando anteriormente se opuso a la extradición que dio el Poder Judicial (de EE.UU.), para que luego pase al Ejecutivo. Eso lo ha perdido en primera instancia, pero se resuelve el 6 (de marzo). Esas situaciones que son en paralelo, entendemos que tienen que resolverse y, sobre todo, debe ser detenido para que las autoridades ya puedan entregarlo.

— ¿Su despacho viene coordinando quiénes serían las personas que viajarían para traer a Alejandro Toledo al Perú cuando sea entregado?

Nosotros le avisamos al fiscal del caso, al juez del caso, a Interpol. También a Cancillería que trabaja con nosotros, porque nos avisa lo que llega del extranjero; y todos ya estamos enterados y alerta de que nos avisen cuando las autoridades de allá (Estados Unidos) ya estén listos para ejecutar (la entrega) y a partir de allí, Interpol define la lista de policías y funcionarios que participarán en el traslado.

— Entonces, todo depende que Estados Unidos concluya con los procesos y se ejecute su entrega al Perú…

Hay que precisar que cualquier fecha que se dé es fecha probable. La gente podría creer que acá hay falta de interés en traerlo, pero no es así. Lo que pasa es que dependemos de las autoridades de allá que nos digan que ya está listo; y segundo, que se agoten los cuestionamientos que la defensa del señor Toledo pueda hacer a esta decisión del Estado (de EE.UU). Son plazos que no manejamos nosotros, pero cuando nos digan, hay la disposición de todas las autoridades de estas instituciones que le he mencionado de ejecutar la extradición lo más rápido posible.

— ¿Existe alguna posibilidad remota que Toledo logre frustar la ejecución de su extradición?

El ciclo completo de las actividades ilícitas de Alejandro Toledo, según la solicitud de extradición finalmente aprobada. El dinero de Odebrecht se vincula al Caso Ecoteva.





— Teniendo en cuenta que en el sistema que maneja EE.UU., la ‘causa probable’ para pasar a juicio debe ser alta cuando acepta una extradición ¿Cómo toman que dicho gobierno finalmente decidiera entregar a Toledo?

Eso da cuenta que los motivos por los cuales se ha solicitado esta extradición, son hechos graves, constituyen delitos en ambos países y, sobre todo, hay elementos de convicción. Es decir que hay pruebas que lo acreditan así, por eso es que esto ha sido evaluado a nivel del Poder Judicial de Estados Unidos y también reevaluado a nivel de la instancia gubernamental; y pasadas ambas instancias se ha decidido. Entonces, se está dando cuenta de un caso serio y de un caso grave con hechos sólidos, con elementos de convicción contundentes, los mismos que han permitido que un Estado, con estándares como los que usted refiere, haya decidio la extradición, para que Toledo sea puesto a disposición de la justicia peruana.

— Ha sido un trabajo plurinstitucional que parece llegará a su fin con la extradición de Alejandro Toledo…

Este caso, además de las pruebas, implica que todas las instituciones involucradas en el trámite de la extradición han funcionado. Es decir, cada quien ha hecho su trabajo. El fiscal del caso, recogiendo los elementos de convicción y advirtiendo que es necesaria la presencia de esta persona en nuestro país, el juzgado que evaluó y aprobó, la Corte Suprema que emitió la resolución pidiendo la extradición, el Poder Ejecutivo ratificando la extradición, los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores que así lo plantearon al Consejo de Ministros, y esta oficina de Cooperación Internacional de la fiscalía coordinando todo ello, enviando el cuaderno y haciéndole el seguimiento hasta el resultado de ahora.

— ¿Fue un proceso largo?

Desde mayo del 2018, ha sido y es un proceso largo que ha entrado a la etapa de ejecución, lo que denota que hay un trabajo del sistema interno, q ue hay hechos graves que constituyen delitos graves, que hay pruebas sobre el hecho y que no hay una persecución política. Esto se ha visto acá a instancia judicial, a instancia del gobierno y lo mismo revisan allá en Estados Unidos.

Documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos informando que decidió extraditar a Alejandro Toledo hacia el Perú.





— Si EE.UU. hubiera encontrado un atisbo de persecución política u otros aspectos que no sean penales o peligro de su vida, jamás hubiera aceptado extraditarlo…

Exacto. Si su vida peligrara, si fuera persecución política, si hubiera algún tipo de discriminación o que la justicia del Perú, luego de la evaluación, no fuera confiable o no preste las garantías del caso, no nos hubiera concedido la extradición.

Que Estados Unidos, que tiene estándares tan altos, nos haya otorgado una extradición para un expresidente - si reflexionamos - es porque hay un trabajo serio de las instituciones, que hay un caso contundente, que es la causa probable que ellos evalúan; y que la justicia peruana es confiable. Y es confiable porque todas estas instituciones han operado, y han demostrado que es un proceso técnico, objetivo, basados en hechos concretos y no hay posibilidad de que haya persecución política.

— Ha tomado su tiempo, pero ha funcionado…

Ha funcionado, el trabajo de las instituciones de justicia peruana; y saludamos la decisión de la justicia americana de cooperar con la justicia peruana. Es decir, la institución de la cooperación judicial internacional, propiamente dicha, que es la extradición; en este caso ha funcionado. Por eso, saludamos esta decisión de los Estados Unidos de entregarnos a este ciudadano para que se ponga a disposición de la justicia; y ese es un mensaje importante de la población. Sea quien fueras y así hayas tenido la magistratura más alta en el Perú, si has cometido algo malo, vayas donde vayas siempre hay la posibilidad de que, a través de la cooperación internacional, vengas a rendir cuentas ante la justicia de tu país.

— Cuando Alejandro Toledo pise suelo peruano, tendrá que cumplir prisión preventiva ¿Está vigente dicha medida?

Se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre. Si él tiene una orden de prisión preventiva, se incorpora al proceso cumpliendo esa medida. Entiendo que la orden está vigente y tiene una orden de captura.

— Y el Caso Ecoteva, que ya se envió a Estados Unidos ¿Cuál es el estado de este proceso de extradición contra Toledo y su esposa Eliane Karp?

Esa extradición, en efecto, ya fue enviada. Entendemos que está en calificación, aún está en evaluación por parte de las autoridades. Obviamente, primero debe ir a la etapa judicial , pero aún no tenemos resultas de ninguna de las etapas.