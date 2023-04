David Waisman y Carlos Almerí, exministros durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), protagonizaron un altercado en los exteriores de la Dirección de Aviación Policial (DIPA), en el Callao, en momentos en que el exmandatario era sometido a exámenes médicos tras llegar extraditado al Perú desde Estados Unidos.

Ambos exfuncionarios protagonizaron un enfrentamiento verbal y, según se aprecia en imágenes difundidas por diferentes medios de comunicación, Waisman intentó agredir a Almerí con un golpe de puño. Luego de ello, ambos fueron separados por un policía y otras personas que se encontraban en el lugar.

MÁS INFORMACIÓN | David Waisman protagoniza altercado con Carlos Almerí en exteriores de la DIPA

En comunicación con RPP Noticias, Waisman dio su versión de lo ocurrido y acusó a Almerí de cometer un acto “agresivo” contra su persona. Además, al momento del enlace telefónico con el citado medio, dijo que estaba en camino a una clínica porque, según indicó, había sufrido una descompensación coronaria.

“Lo que le puedo decir es que el señor Almerí lo que hizo fue un acto agresivo contra mi persona. La primera palabra que me dijo fue: David, no te prestes a astucias políticas, tú sabes que Toledo no es culpable y vengo en representación y tengo que defenderlo. Yo le digo, que tienes que ver conmigo acá y se me acercan personas que comienzan a insultar con palabras soeces. (Almerí) me dijo ladrón, me dijo delincuente, me comenzaron a mentar la madre eran 30 o 40 personas, yo estaba solo”, contó Waisman.

mira el video

“Ni siquiera lo he tocado a él, es toda una mentira, como es abogado está tratando de engañar. [¿Intentó meterle un puñete?] Sí, pero no le llega a la cara. Si tuviera el labio roto, si el médico legista ha dicho eso, entonces sería un mentiroso ese médico legista, dónde está la sangre. No le hice nada”, añadió.

El también exministro de Defensa insistió en que fue agredido por otras personas que, supuestamente, eran comandadas por Almerí. “También estoy yendo a la clínica para que me revisen”, enfatizó.

Cuando se le preguntó el motivo por el que acudió hasta los exteriores de la DIPA, tras la llegada de Alejandro Toledo al país procedente de Estados Unidos, respondió que quería confrontar al exgobernante.

“Iba a enrostrarle por qué me engañó a mí tan terriblemente en todo lo que prometió que iba a hacer por el bien del país. Pensé que (Toledo) iba a salir por la puerta de pasajeros comunes que llegan en un avión comercial”, finalizó.

SEPA MÁS | Alejandro Toledo: procuradora del caso Lava Jato considera que no se le debe otorgar arresto domiciliario al expresidente

Carlos Almerí denuncia por agresión a David Waisman

Carlos Almerí, excongresista y exministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo, informó que denunció al exvicepresidente David Waisman por, según dijo, el golpe que recibió durante el altercado que protagonizaron este domingo en las afueras de la Dirección de Aviación Policial durante la extradición del expresidente.

En diálogo con RPP Noticias, Almerí aseguró que, a consecuencia del golpe, se le ha movido un diente y tiene el labio roto, por lo que presentó la denuncia policial a fin de pasar por la evaluación del médico legista.

“Acá yo estoy afuera del médico legista, vine porque puse mi denuncia, como debe ser, por la agresión, me ha roto el labio y me ha movido un diente el señor David Waisman, ante un diálogo que empezamos muy bien, con saludos, pero, bueno, ahí está el video, los insultos, comenzó a insultar, me mentó la madre, inclusive, pero, obviamente, que no esperé que me golpeara de esa forma. Por más que tenga sus años el señor, no le da derecho a agredir a otra persona”, expresó.

“Primero yo lo saludé porque estábamos mucha gente ahí, le hablé y le dije: ‘por qué tú has tomado esa actitud, por qué tú que has sido parte de gobierno, que hemos compartido, pero ya no te acuerdas tú de las cosas que han sucedido’, y ahí empezó el tema a calentarse”, añadió.