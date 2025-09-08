En cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue trasladado este lunes 8 de setiembre, desde el penal Barbadillo de Ate, a la clínica San Pablo de Surco para una cita médica programada.
“El INPE garantiza el respeto de los derechos de la población penitenciaria”, señaló la institución a través de su cuenta en “X” (antes Twitter).
Como se recuerda, el TC determinó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate debe ejecutar una sentencia previa sobre la solicitud de Toledo Manrique, tras recordar que el 16 de abril de 2024 declaró fundada en parte la demanda que presentó por vulneración de los derechos a la salud e integridad personal.
El exmandatario pidió ser atendido en la Clínica San Pablo de Surco, donde se encuentra su historia clínica con los exámenes, evaluaciones y procedimientos médicos relacionados con todas las enfermedades y dolencias actuales que padece.
Asimismo, el TC declaró nula la Resolución 21, emitida por dicho juzgado, donde el INPE señalaba que, por el momento, no procede el traslado de Alejandro Toledo a la clínica particular.
Fue al enfatizar que dicho documento “no contiene una motivación suficiente que sustente la decisión adoptada y por vulnerar los derechos a la salud e integridad personal del recluso”.
El pasado 3 de setiembre la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima condenó a Alejandro Toledo a 13 años y 4 meses de cárcel por el Caso Ecoteva. El exmandatario ya purga una condena de 20 años por recibir sobornos de la empresa Odebrecht.
Según la sentencia, el pago millonario que se hizo para la adquisición de una casa y una oficina en Surco provino de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica para el blanqueamiento del dinero ilícito que Toledo recibió en coima de empresas brasileñas como Odebrecht.
