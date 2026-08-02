El exjefe de Estado Alejandro Toledo (2001-2006) pidió a la mandataria Keiko Fujimori acelerar el proceso de su pedido de gracia presidencial debido a que padece diversas enfermedades y tras el reciente fallecimiento de Eva Fernenburg, madre de su esposa, Eliane Karp.

En entrevista con el programa “Sin Rodeos” de Milagros Leiva, el expresidente recordó que le envió un mensaje de condolencias a Fujimori Higuchi tras el fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).

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“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que ha recibido un mensaje mío cuando murió su papá, le pido que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, expresó.

Toledo Manrique informó que se ha comunicado con el constitucionalista Ernesto Blume para que lo “apoye, consulte y pida” a Keiko Fujimori una gracia presidencial porque -según dijo- está viviendo “momentos extraordinariamente difíciles”.

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“A nivel personal el tema de salud, ya estoy en los últimos, las complicaciones enormes, tengo problemas serios cardíacos, tengo cáncer y quiero ser franco, estoy sangrando. Entonces he pedido también a la Corte Suprema para que me permita ir a mi casa. Yo inmediatamente me voy a internar en una clínica”, manifestó.

Alejandro Toledo también reveló que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) lo visitó en su celda poco antes de ser excarcelado por orden del Tribunal Constitucional, que falló a su favor días atrás y anuló todo el proceso en su contra por lavado de activos.

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“Él tuvo la generosidad de venir a mi habitación a despedirse, a explicar que ya salía. Eso me hizo feliz porque también su esposa no está con él. Yo comparto en gran parte lo que ha dicho”, acotó.

Le desea éxitos

El expresidente también felicitó a Keiko Fujimori por su elección y le deseó éxitos en su gestión “de todo corazón”. También dijo esperar que se mantenga y fortalezca la democracia muy independientemente de las diferencias políticas.

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“Primero quiero felicitarla porque ha sido democráticamente elegida y hay que respetar eso. Le deseo muchísima suerte porque los retos que están al frente del Perú son enormes”, manifestó.

“Lo que pasó ya pasó, es más, cuando falleció (su padre) le envié un mensaje a la familia de condolencias. No podemos quedarnos en esas rivalidades que afectan el avance del país en un momento donde los retos no solo en el Perú, sino a nivel global, son enormes”, añadió.

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Toledo Manrique dijo que su familia está pasando “momentos extraordinariamente difíciles” tras el fallecimiento de su suegra, cuando estaba próxima a cumplir 100 años, en una casa de reposo en Bruselas, Bélgica.

“Ha muerto y hay un gran dilema que tenemos que resolver con mi señora. La quieren incinerar y nosotros no queremos, porque yo quiero ir a visitarla, aunque sea en su tumba. No tenemos nadie quien la pueda enterrar porque mi esposa Eliane es la única hija. A ella injustamente, por lo que han hecho los señores de Lava Jato, la están persiguiendo y han puesto una luz roja en Interpol, entonces ella no puede salir de Israel, de Tel Aviv, para enterrar a su madre. El drama es quién la entierra”, aseveró.

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Como se recuerda, Alejandro Toledo se encuentra cumpliendo prisión en el penal Barbadillo por dos sentencias dictadas en primera instancia. En el Caso Odebrecht, fue condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por el delito de colusión y lavado de activos.

Mientras que en el Caso Ecoteva fue sentenciado, en primera instancia a 13 años y 4 meses de prisión por lavado de activos. Ambos procesos fueron apelados por el exmandatario y vienen tramitándose ante la Corte Suprema.