El expresidente Alejandro Toledo se encuentra cumpliendo prisión en el penal Barbadillo por dos sentencias dictadas en primera instancia. (Foto: Andina)
El expresidente Alejandro Toledo se encuentra cumpliendo prisión en el penal Barbadillo por dos sentencias dictadas en primera instancia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El exjefe de Estado Alejandro Toledo (2001-2006) pidió a la mandataria Keiko Fujimori acelerar el proceso de su pedido de gracia presidencial debido a que padece diversas enfermedades y tras el reciente fallecimiento de Eva Fernenburg, madre de su esposa, Eliane Karp.

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