El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) no se acogerá a la colaboración eficaz en el Caso Interoceánica Sur para obtener un eventual beneficio, según aseguró este martes su abogado, Roberto Su.

En declaraciones a los periodistas, indicó que el exmandatario no acepta los cargos que se le imputan e insiste en defender su inocencia, razón por la cual no tendría por qué acogerse a dicha figura.

“Solamente se acoge a colaboración quien dice: ‘soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación’, pero quien dice que no ha participado –como es el caso de mi patrocinado-, que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a colaboración eficaz”, expresó.

Su también negó que haya solicitado que Toledo Manrique cumpla prisión preventiva en un domicilio. “No hemos hecho ninguna petición de variación, hemos dicho que se está evaluando con médico, le van a hacer pruebas y al final se va a tomar una decisión”, acotó.

Cabe indicar que Alejandro Toledo no asistió por segunda vez a la audiencia de control de acusación por el Caso Interoceánica, por el cual fue extraditado por Estados Unidos el último domingo.

Alejandro Toledo no se acogerá a colaboración eficaz, asegura su abogado. (Video: TV Perú)

Durante la sesión de este martes no se observó la presencia del exmandatario, quien llegó al Perú para cumplir con los 18 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial por presuntos delitos de corrupción.

El juez Richard Concepción Carhuancho otorgó cinco días hábiles al fiscal José Domingo Pérez y al representante de la Procuraduría para que subsanen los defectos técnicos señalados por la defensa de Toledo Manrique y otros imputados.

Asimismo, dispuso que la audiencia se reanudará el próximo viernes 12 de mayo a las 9:00 horas. También determinó las fechas de las siguientes sesiones: 15, 16 y 17 del mismo mes.

La fiscalía ha solicitado 20 años y 6 meses de cárcel para el otrora líder del extinto partido Perú Posible por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

El exmandatario es acusado de recibir un soborno aproximado de US$ 35 millones a cambio de licitar a favor de la empresa brasileña el proyecto de construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.