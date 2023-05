Liliana Meza, procuradora pública especializada en extinción de dominio, aseguró que el proceso para que los ocho inmuebles que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) posee en el Perú pasen al Estado es “rápido” en comparación a los juicios que enfrenta.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que en un proceso de extinción de dominio, existen dos etapas y dos instancias. Una vez que se dicte un fallo, las partes implicadas pueden apelar y allí culmina.

“Es un proceso rápido en comparación a los procesos penales. Los procesos penales tienen incluso tres etapas y allí se determina el tema de la culpabilidad y se solicita, a través de la procuraduría, la reparación”, expresó.

“En este caso este proceso solamente tiene dos etapas y dos instancias. Termina el proceso, se emite una sentencia –fundada o infundada según sea el caso- y la parte que se considera perjudicada puede interponer un recurso de apelación y allí termina la instancia”, agregó.

Meza explicó que Toledo Manrique tiene 30 días hábiles para contestar a la demanda presentada por el Ministerio Público . De no hacerlo, se le considerará “rebelde”, pero eso no afectará el curso del proceso.

“Existe una jueza de extinción que está viendo este proceso y que al final va a terminar resolviendo. Lo mejor de este proceso es que como no se dirige a personas, sino contra bienes, se le corre traslado al demandado, que en este caso es el señor Toledo y sus familiares, tiene 30 días hábiles para contestar esta demanda, sea con su contestación o no –porque si no contesta se le declara rebelde-, el proceso continúa, siguen las etapas siguientes –hay dos audiencias que se realizan- y luego al final se emite una sentencia”, subrayó.

Declaraciones de Liliana Meza, procuradora pública especializada en extinción de dominio. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que el pasado 25 de abril el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima admitió a trámite una demanda de la fiscalía para que ocho inmuebles del expresidente Alejandro Toledo, la exprimera dama Eliane Karp y la madre de esta última, Eva Fernenbug, pasen a propiedad del Estado.

A través de su cuenta en Twitter, el Poder Judicial detalló que uno de los inmuebles está ubicado en la zona de Punta Sal Grande (Tumbes), seis en el distrito de Surco y uno en La Molina.

MIRA AQUÍ: Eliane Karp recupera dinero de la fianza de Alejandro Toledo en Estados Unidos

Además, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima también ha solicitado se declare la extinción de la titularidad de una cuenta bancaria de Eva Fernenbug por la suma de 42 mil 237.70 dólares y el monto se transfiera al Estado.