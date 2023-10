Un escenario parecido podría darse en el juicio oral que acaba de empezar contra el exmandatario Alejandro Toledo, por las irregularidades en la licitación de la Carretera Interoceánica, Tramos 2 y 3.

Así lo ha considerado el fiscal José Domingo Pérez, en la sesión judicial de este lunes, luego de advertir que, debido a dicha contraversia, el exdirector de Odebrecht en Perú podría no concurrir a declarar en el juicio contra Toledo Manrique; acusado de recibir US$35 millones en clima, de parte de Odebrecht.

El representante del Ministerio Público recordó que, durante los alegatos en el inicio de acusación, los abogados de los acusados Alberto Pasco Font y los herederos del fallecido acusado Patrick Barclay Mendez, pusieron en duda la presentación de Barata.

En esa línea, el fiscal no descartó la presencia de Barata; no obstante indicó que ante la posibilidad de que no llegue a presentarse, la información brindada por este este podría ser complementada con la de un ex funcionario suizo, debido al conocimiento del caso.

Por ello, previendo que Barata no se presente, el fiscal presentó como prueba nueva la declaración testimonial del exfiscal suizo Stefan Lenz y dos informes elaborados por este respecto a la ruta de los pagos ilegales realizados por la Caja 2 de la empresa Odebrecht a través del sistema Drousys y My WebDay.

Declaración de Jorge Barata en el juicio contra Alejandro Toledo, fue ofrecida por la fiscalía. Sin embargo, ya se advierte que este podría no presentarse a testificar.

Ello, debido a que el pasado 3 de octubre del 2023 la fiscalía recibió dos informes, el Nro. 2884-2023 (con 57 folios) y el Nro. 2883-2023 (con 296 folios). En ambos, se remite información sobre los pagos de Odebecht en le marco de la Carretera Interoceánica y los pagos, sobre los que deberá declarar.

“Es un hecho notorio, público que hay una situación de controversia respecto a la participación del testigo Jorge Henrique Simoes Barata, en se orden de ideas el Ministrio Público, está ofreciendo a quien realizó el análisis de los sistemas operativos que tenía odebrecht en Suiza, a través de cual se realizaban todos los pagos indebidos y la codificación de los mismos a través de claves o codinomes como eran conocidos.”

José Domingo Pérez, fiscal.

Lenz, explicó, ha realizado el análisis que la información que la fiscalía recibió a través del procedimiento de cooperación judicial, directamente desde Suiza, para que pueda determinar sobre los proyectos del Perú que estuvieron involucrados en pagos ilícitos de parte de Odebrecht; concluyendo que uno de esos, es el proyecto de la Interoceánica donde se han realizado pagos bajo el seudónimo de ‘ORIENTE’ que correspondía al nombre de Alejandro Toledo.

"En caso de que su judicatura considere que existe la probabilidad de que Jorge Barata no se presente a este juzgamiento, Stefan Lenz es la persona que depondrá respecto a estos pagos que se encontraron registrados en la Caja 2 de la empresa Odebrecht.” José Domingo Pérez, Fiscal del Caso Lava Jato

Por ello, solicitó que su testimonio, así como los informes antes mencionados, sea admitido como prueba nueva en el juicio oral contra el exmandatario.

Además, advirtió el fiscal, en caso de que las defensas de los acusados señalen alguna “ilicitud sobre la obtención de la prueba”, según han reportado medios periodísticos desde Brasil, será Lenz; la persona que analizó los servidores de Odebrecht directamente desde Suiza, lugar donde se encontraban los mismos, quien declarará sobre la información contenida en estos.

“Es por eso que es útil que se presente Stefan Lenz, ciudadano suizo, que realizó estos análisis en su condición de investigador, para poder corroborar las tesis que plantea la fiscalía”, agregó el fiscal.

Exfiscal suizo Stefan Lenz. Fiscalía ha pedido incluir su testimonio e informes sobre pagos de la caja 2 de Odebrecht, ubicado en suiza, ante contigencia que pueda pesentarse con el testigo Jorge Barata.

Fuentes vinculadas al caso señalaron a El Comercio que, incluso Barata se niegue a declarar o por otras circunstancias no pueda rendir su declaración en el juicio oral contra Toledo Manrique, sus declaraciones brindadas en el marco de la colaboración eficaz podrían ser usadas.

Recordaron que lo solicitado por la Fiscalía es que se le revoquen los beneficios que obtuvo a propósito de su colaboración, más no el acuerdo en general.

A ello, indicaron, se suma que la empresa Odebrecht aportó diversa documentación que sirve de prueba para el juicio oral por el Caso Interoceánica.

Más documentos y testimonios

En esta etapa del juicio oral, la fiscalía también solicitó incorporar los testimonios pertinentes para el caso, brindados por los ahora testigos Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña.

Ello, explicó el fiscal, debido a que cuando se presentó la acusación, el 11 de agosto del 2020, ambos empresarios aún no habían culminado su proceso de colaboración eficaz.

Ambos, recordó, fueron excluidos del caso el 19 de abril del 2023, luego de aprobarse sendos acuerdos de colaboración eficaz.

Los dos declararán sobre la reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno con Toledo con la finalidad de que la empresas peruanas o conocidas también como consorciadas, puedan tener participación del proyecto Interoceánica Sur.

Además, darán su testimonio sobre la comunicación de Barata, respecto al pacto o acuerdo con Toledo Manrique, es decir sobre la colusión. Para luego, entrar a la fase del delito de lavado de activos con el reembolso o devolución de pagos contables a Odebrecht, a través de los bonos de liderazgos.

También se ofreció la testimonial del empresario Gonzalo Ferraro Rey. Sin embargo, el fiscal Pérez Gómez precisó que si bien a la fecha su proceso de colaboración eficaz aún no ha concluido, se debería admitir su declaración , teniendo en cuenta que fue representante de la empresa consorciada GYM.

Como parte de la documentación, el fiscal ofreció también como prueba nueva los documentos entregados por Graña respecto a documentos sobre CONIIRSA, correos electrónicos, cartas de entendimiento, informes de Capeco, sobre los actos y decisiones que tomaron las consorciadas en el proyecto de la Interoceánica

Junto a ello, la fiscalía ha presentado las declaraciones traducidas de tres empresarios brasileños, entre ellos informes periciales que también solicitó sean incluidos como prueba nueva.

Toledo insiste en estar físicamente en audiencias

De otro lado, durante la sesión, el acusado expresidente Alejandro Toledo, reiteró su pedido para acudir presencialmente a las audiencias de su juicio oral.

Aprovechó el uso de la palabra para aseverar que nunca antes había tenido proceso judicial en el Perú, en los Estados Unidos y en el mundo. Y negó los hechos.

“Le pido por favor, como prioridad que los magistrados, bajo su presidencia, serian tan generosos, es urgente para mí estar presente físicamente en las audiencias, es vital para mí. Le pido por favor, que esté presente en todas las audiencias que están vinculados a mi caso.”

Alejandro Toledo, expresidente.

Luego, solicitó y exigió como ciudadano y expresidente que se publique el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Equipo de fiscales Lava Jato con Odebrecht.

Ante ello, los magistrados del tribunal de juzgamiento, indicaron que estaban realizando la pertinencia de las sesiones.

“La corte está viendo lo pertinente, porque en principio, señalar que las audiencias están autorizadas para ser virtuales. Excepcionalmente son presenciales. Pero, sin embargo, estamos haciendo todos los mecanismos”, respondió el tribunal.

Alejandro Toledo participó virtualmente de la continuación del juicio oral en su contra por el Caso Interoceánica.