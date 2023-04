Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, aseguró este miércoles, 19 de abril, que el expresidente sí se entregará el viernes a las autoridades de Estados Unidos para proceder a su extradición al Perú a fin de que afronte un proceso judicial por el caso Interoceánica.

“Se sabía que si hasta el viernes no había una decisión favorable a la postulación de la defensa en Estados Unidos, el siguiente paso, y el juez lo dijo, ya no necesitaba una nueva audiencia, simplemente sacaba una providencia y le ordenaba que se acerque y se entregue, y es lo que va a ocurrir el viernes”, expresó el abogado a Latina.

🚨#URGENTE | Alejandro Toledo se entregará este viernes a la justicia de Estados Unidos. Así lo afirmó su abogado Roberto Su para el noticiero digital de Latina #BuenasNuevasMalasNuevas: pic.twitter.com/osRNgur1FQ — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 20, 2023

“Sí (se va a entregar), el presidente va a cumplir lo que las autoridades (de Estados Unidos) han ordenado”, agregó.

Roberto Su remarcó que el tema del cáncer que padece Alejandro Toledo no ha sido utilizado como argumento por su defensa legal en los procesos que afrontó ante el juez Thomas S. Hixson y el Departamento de Estado de EE.UU.

“No puede ser utilizado, además, porque la extradición no tiene que ver con el estado de salud de la persona, sino se trata de una causa probable, el juez Hixson ha considerado que sí existe causa probable, el hábeas corpus no ha tenido los resultados favorables en la corte y sencillamente el tema se ha cerrado”, enfatizó.