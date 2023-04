Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, llegó este lunes al penal Barbadillo de Ate un día después de la extradición del expresidente desde Estados Unidos, a fin de ser procesado por el Caso Interoceánica.

En breves declaraciones a los periodistas, enfatizó que no ha podido visitar a su patrocinado y que este viene siendo sometido a una revisión médica para conocer su real estado de salud.

Asimismo, indicó que el exmandatario no está obligado a participar en la audiencia de control de acusación por dicho caso este lunes 24, pero se evaluará su intervención tras la evaluación médica.

“No sé cómo ha amanecido, no sé cómo se encuentra, no he podido verlo. Me dicen que están haciendo una visita médica y me van a permitir el ingreso”, manifestó.

“El presidente Toledo no tiene obligación de participar, pero según su estado de salud vamos a evaluar si interviene”, agregó Su a los periodistas antes de ingresar al penal.

“Eliane Karp está devastada”

Por su parte, Pedro Toledo, hermano del expresidente, también llegó al centro penitenciario e insistió que se le debe dictar arresto domiciliario al otrora líder de Perú Posible debido a su delicado estado de salud.

El hermano del exmandatario también aseguró que la exprimera dama Eliane Karp se encuentra devastada tras la extradición de su esposo. “Está devastada como cualquier persona”, subrayó.

Pedro Toledo también llegó al penal Barbadillo para indagar por el estado de salud de su hermano, el expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Eduardo Cavero/@photo.gec)

Cabe indicar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Alejandro Toledo no recibirá visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario del penal determine los días y horarios de dichas visitas.

Del mismo modo, las visitas estarán supeditadas a las medidas de seguridad necesarias que se adopten para “salvaguardar la seguridad integral” del expresidente y del centro penitenciario.

Toledo Manrique deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva dictada por la justicia peruana, mientras afronta el control de acusación por el Caso Interoceánica, tras permanecer seis años en Estados Unidos.