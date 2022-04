El congresista Alex Flores (Perú Libre) anunció que su bancada presentará una denuncia constitucional en contra de la Mesa Directiva del Parlamento y los voceros que votaron a favor de prohibir eventos en el Parlamento donde se converse en contra de la actual Constitución y la participación de personas que tengan sentencia como expositores.

“Desde la bancada de Perú Libre vamos a presentar una acusación constitucional contra la Mesa Directiva, contra lo voceros que han votado frente a esta censura que quieren darnos como bancada. La Mesa Directiva actual cree que el Congreso es su propiedad, cree que el Congreso es solamente para manifestaciones de ellos y no es así”, manifestó a la prensa desde los exteriores del Congreso.

El parlamentario oficialista fundamentó que van a interponer esta acusación debido a que “reiteradamente” se han utilizado maniobras “dictatoriales”. En ese sentido, puso de ejemplo lo que sucedió en el Pleno del Congreso de este jueves.

“Queremos hacer esta denuncia porque reiteradamente se ha venido utilizando estas maneras dictatoriales y hoy al iniciar el Pleno ha sido un ejemplo, en el cual les han dado uso de la palabra a la bancada de la derecha, a los fujimoristas, pero a nosotros pese a que hemos pedido con antelación, no lo han hecho”, dijo Flores.

Seguidamente, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, puntualizó que el evento “Hacia la Asamblea Constituyente”, que realizaron el último miércoles 27 de abril pese a la prohibición, no va en contra de la actual carta magna.

“Este evento no es en contra de la Constitución, es un análisis de la Constitución, por lo tanto, no nos pueden quitar ese derecho (…) No podemos seguir permitiendo que sigan estas actitudes antidemocráticas en nuestro país”, mencionó.