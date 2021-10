El congresista de Perú Libre Álex Paredes, parte del grupo de docentes de la bancada oficialista, señaló que si su grupo parlamentario acata la decisión partidaria de no mantener en sus filas a los que voten a favor de dar la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, se formará un nuevo grupo parlamentario con los que sean expulsados.

El legislador recordó el comunicado que emitió el partido Perú Libre menciona una reestructuración de la bancada por parte de los militantes, algo que estima ha sido comunicado formalmente a los legisladores en una reunión llevada a cabo el lunes a las 6 p.m.

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta del Congreso conversó con El Comercio antes de su primera reunión con Mirtha Vásquez.

“Esto debe haberse desarrollado a las 6 p.m. (del lunes), que Perú Libre nos dice a los invitados que hemos tomado nuestra decisión, que quien no la acata significa que no puede permanecer en el grupo parlamentario. Si eso se ha señalado ayer en la reunión del grupo parlamentario Perú libre, ya es obvio la decisión que nos corresponde tomar. Significa tener que conformar un nuevo grupo parlamentario”, comentó en declaraciones a RPP esta mañana.

Álex Paredes aseguró que no se ha tomado una decisión grupal por parte del bloque de docentes dentro de la bancada de Perú Libre sobre el voto de confianza al Gabinete, aunque destacó que varios se han expresado a favor, posición contraria a la del partido político.

Pese a esto, señaló que no hay una división hasta el momento. “No (está partida la bancada). Nosotros no, por lo menos los docentes congresistas no. Sabemos desarrollarnos y comportarnos sabiendo bien que la gran mayoría somos invitados”, manifestó.

Este bloque docente es el que decidió reunirse con Mirtha Vásquez este lunes, a pesar de que la agrupación a través de su vocero oficial había descartado esta cita agendada por la primera ministra.

“A nivel de docentes congresistas, tuvimos una reunión y se analizó el tema y se decidió democráticamente la asistencia (a la reunión con Mirtha Vásquez) y por eso es que los docentes congresistas se apersonaron”, aseguró.

En esa línea, Paredes respondió al expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien dio que los que fueron a la reunión a la PCM fueron un grupo de congresistas “voluntariosos”.

“No acepto los calificativos ni de él ni de nadie. Somos adultos, representamos poblaciones y tenemos la capacidad de tomar decisiones y eso se tomó de manera colectiva”, comentó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

A una semana de haber asumido como ministro del Interior, Luis Barranzuela ha tenido que responder por diferentes cuestionamientos vinculados a su pasado en la policía nacional y como abogado defensor del partido de gobierno y Vladimir Cerrón. En su primera entrevista como Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez tuvo que responder por los cuestionamientos a Luis Barranzuela, y dijo que evaluará el desempeño de los ministros. Indicó que su compromiso “es hacer el monitoreo correspondiente sobre su desempeño.

TE PUEDE INTERESAR