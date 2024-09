Además…

“Sin inversión no hay recursos, desarrollo, empleo ni impuestos”

—¿Cree que con Dina Boluarte es posible revertir la mala imagen?

Siempre está la pregunta de la situación política y la inestabilidad en los últimos seis años, pero reitero: la imagen internacional del Perú pasa también por el manejo responsable de la economía y nuestros grandes recursos. La cumbre APEC y el interés en aumentar las inversiones con EE.UU. y otros países también son noticias mundiales, al igual que nuestra aspiración a ser parte de la OCDE. El gobierno de Dina Boluarte intenta dar estabilidad al país, y desde el extranjero se empieza a mirar al Perú como socio estratégico regional, más allá de las coyunturas actuales y de corto plazo.





—¿Qué le pidió Boluarte cuando lo eligió embajador?

Primero, recibí con sorpresa la propuesta porque yo fui opositor al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, en la entrevista que sostuve con la presidenta y el canciller, previa a mi designación, pude conocer su visión y estamos alineados en el objetivo y necesidad de captar inversión privada del extranjero, generando estabilidad para que esta pueda llegar al Perú en mejores condiciones y recortar la brecha social. La señora presidenta tiene claro el rol de las inversiones y cómo, a través de ellas, el Perú puede mejorar en los aspectos sociales que más le preocupan. Sin inversión no hay recursos, desarrollo, empleo ni impuestos. Para EE.UU. seguimos consolidando una relación que se enrumba a cumplir el bicentenario de relaciones diplomáticas el 2026.





—¿No siente que la política peruana se ha convertido en un ring de box entre el Ejecutivo y el Poder judicial?

Percibo que ahora hay un interés de las empresas y gremios en trabajar para consolidar la estabilidad del país. Y eso es positivo. Es importante que los políticos entiendan que sus acciones impactan directamente en la economía. El escenario electoral del 2026 es clave; muchos inversionistas están a la espera de ello.





—¿En qué se parecen Toledo y Boluarte? Usted fue ministro con el primero y embajador con la segunda.

No hay parecido. Toledo ensució su gobierno con la corrupción, aunque tuvo buenos gabinetes y se sacó adelante el TLC con EE.UU., que era mi objetivo sectorial, y es plataforma de los otros 22 TLC suscritos. La presidenta Boluarte está decidida a darle estabilidad al país y promover las inversiones, algo que no sucedía en el período de Castillo. No hace bien al país crear inestabilidad proponiendo vacancias o adelanto de elecciones. Yo fui opositor de la propuesta de Castillo. Con la presidenta Boluarte estoy trabajando para buscar desarrollo vía más comercio e inversión de la primera potencia mundial. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible.





—¿Cómo ve las próximas elecciones generales con tanto partido inscrito?

Como embajador no tengo mucho que comentar. Cualquier elección con tantos candidatos genera dispersión del voto. Esperemos que el electorado tome seriamente su responsabilidad y elijamos bien.