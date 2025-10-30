La Cancillería ratificó en el cargo de embajador del Perú en Estados Unidos a Alfredo Ferrero, quien había sido retirado del cargo a los pocos días de iniciado el gobierno de José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte.

La resolución suprema 164-2025-RE firmada por Jerí y por el canciller Hugo de Zela fue publicada este jueves 30 de octubre en el boletín de normas legales de El Peruano confirma el nombramiento de Ferrero Diez Canseco como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América.

El 22 de este mismo mes, el Gobierno había publicado resoluciones donde retiró del cargo a varios embajadores nombrados durante el gobierno de Dina Boluarte, como Gustavo Adrianzén y Alfredo Ferrero.

Alfredo Ferrero es embajador en Estados Unidos desde el gobierno de Dina Boluarte.

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, detalló a El Comercio que estos embajadores estaban “en evaluación” por parte de José Jerí.

El Ejecutivo también publico este jueves dos resoluciones para ratificar en el cargo de embajador del Perú en Costa Rica a Carlos Hakansson, quien también había sido separado del puesto durante los primeros días tras la vacancia de Boluarte.

Finalmente, también se designó a Javier Manuel Paulinich como embajador peruano en la República de la India.