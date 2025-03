Diversos congresistas y políticos se pronunciaron sobre la situación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a raíz de la investigación que afronta en el Ministerio Público por el presunto delito de abuso de autoridad, razón por la cual se realizó un allanamiento a su vivienda en La Molina.

En primer lugar, Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) señaló que se puede observar un enfrentamiento entre las cabezas de los poderes y pidió a la presidenta Dina Boluarte poner orden.

“Esto es un enfrentamiento directo entre la Fiscalía de la Nación y el ministro del Interior. El ministro del Interior le hace una denuncia constitucional, la fiscal le hace un allanamiento. No nos estamos dando cuenta del daño que nos estamos haciendo porque los que están felices son los delincuentes”, expresó.

“Cuando hay un divorcio entre la Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y la fiscalía, ¿a quién recurren los ciudadanos? Creo que es tiempo que la presidenta asuman su responsabilidad, convoque a las cabezas y pongamos orden”, agregó.

Chiabra dijo que hay tres alternativas: la renuncia de Santiváñez, que sea cesado del cargo y la última, que el Congreso tome la decisión. Consultado sobre este último punto, dijo que aún no ha firmado la moción de censura contra el ministro del Interior.

Por su parte, José Cueto (Honor y Democracia) indicó que si bien existen muchos cuestionamientos sobre Juan José Santiváñez, su salida es una decisión que tendrá que tomar el Ejecutivo.

“Qué raro, porque efectivamente nadie está cubriendo la cortinaza que está haciendo la fiscal por el tema de Pablo Sánchez. Todos hemos visto lo que hizo el señor Sánchez contra el fiscal (Rodrigo) Rurush y he visto las declaraciones del exfiscal, donde está indignado y donde dice que el Ministerio Público está politizado. De eso nadie habla”, aseveró.

Su compañero de bancada Jorge Montoya afirmó que todo está apuntando a que el ministro del Interior sea censurado, aunque aclaró que no se puede juzgar a las personas por los dichos de terceros.

“Por dichos no vamos a juzgar a las personas, los dichos afectan la honra. El ministro del Interior ha denunciado a la fiscal de la Nación y ha recibido denuncias de la fiscalía. No hago una defensa firme (del ministro), yo evalúo las situaciones y actúo sobre hechos concretos”, acotó.

En tanto, Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) señaló que las recientes denuncias contra Santiváñez hacen insostenible su permanencia en el Ministerio del Interior.

“Cada vez nuevos hechos aparecen, presuntos chuponeos a los periodistas, es decir, esto no hay forma de sostener. Yo critico a un lado de la derecha peruana y también al empresariado que hoy está blindando, a costa de todo, a un ministro que no da la talla”, manifestó.

A su vez, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) atribuyó el allanamiento a una represalia de la fiscalía contra el ministro del Interior, dado que ha defendido la ley aprobada por el Congreso que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional.

“La fiscal de la Nación realiza constantemente allanamientos a personas como si fueran delincuentes y en este caso es una clara represalia porque el ministro del Interior, en este caso, está tratando de defender la ley aprobada por el Congreso y que la fiscalía se niega a aplicar”, enfatizó.

A su vez, el excongresista Alejandro Aguinaga pidió que se investigue, siguiendo el debido proceso, el caso del ministro. También respaldó a la presidenta Dina Boluarte contra la “mafia caviar”.

“Cuando una presidenta de la República se enfrenta a la mafia caviar que corrompe la democracia y manipula la justicia a su antojo, lo mínimo que merece es respaldo. No es coincidencia que fiscalía, parte del Poder Judicial, ONGs y la prensa sumisa, que en su momento blindaron a la dupla Odebrecht-Gorriti, ahora apunten sus armas contra funcionarios que han osado desafiar el poder caviar enquistado en el Estado. Desde el Congreso, ya hemos vivido esta embestida”, dijo.

Insiste en gobernabilidad

Finalmente, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, dijo esperar que Juan José Santiváñez demuestre que es inocente y remarcó que la presidenta Dina Boluarte es quien decide si le da o le quita la confianza.

“Acá, cuando hay una denuncia quien investiga es la fiscalía. En ese proceso de investigación el ministro tendrá que demostrar que lo que se dice no es cierto y también al revés, si la fiscalía demuestra que la denuncia es cierta, pasa al Poder Judicial, que determina el delito”, refirió.

“Nosotros como partido, lo he dicho hace dos años, buscamos la gobernabilidad, no somos irresponsables. El tema de la censura no depende de APP ni de César Acuña”, sentenció.