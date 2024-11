— ¿Cómo llega el Perú a la APEC 2024, en términos de seguridad y en lo social?

En términos de seguridad estamos avanzando de a pocos, pero nos falta mucho y se ve en el día a día. Y la pelea contra el crimen organizado es de responsabilidad del gobierno, del Poder Judicial y de la fiscalía, no solo de la Policía y del Ministerio del Interior. En el tema social, si bien es cierto estamos creciendo y generando empleo tenemos que recuperar la senda o el camino hacia la competitividad, tenemos que hacer muchas reformas para que el Perú sea competitivo. Nosotros competimos no solo contra los vecinos [de la región], sino a nivel mundial contra los demás países. Entonces, a mayores trabas que le pongamos a los empresarios y emprendedores más difícil es tener productos competitivos para el mercado mundial.

— Según informo El Comercio, hasta octubre se han registrado 1.601 homicidios. Es decir, cada cuatro horas ocurre un asesinato en el país. ¿Estas cifras significan un desborde de la criminalidad?

Todos hemos visto que la criminalidad ha avanzado demasiado. Sin embargo, creo que el gobierno ha tomado acción y también estamos viendo que detienen a bandas criminales y a extorsionadores todos los días. Lamentablemente, el Poder Judicial y la fiscalía no van de la mano con el Ministerio del Interior y la Policía, lo que creo que es deber de ellos ayudar en esta lucha en contra de la criminalidad.

— ¿A su juicio, el estado de emergencia decretado en 13 distritos de Lima y uno en el Callao ha fracasado? ¿Por qué?

No, no ha fracasado. Es un paso hacia adelante. Tenemos que dar muchos más pasos, pero no ha fracasado.

— ¿El ministro del Interior debe dar un paso al costado? ¿El foro APEC es un impedimento para un cambio en esta cartera?

No es el momento ahora con el APEC la próxima semana y ya con varios miembros, funcionarios y empresarios de la APEC que ya están llegando al Perú hacer cambios. Si se tienen que hacer cambios esperemos que pase la APEC, trabajemos, pero démosle la oportunidad al ministro del Interior de continuar lo que está haciendo, porque una vez que hacen cambios se modifica toda la política y eso no es correcto. Tenemos que continuar con la misma política de la lucha contra la criminalidad. Si entra uno nuevo se tiene que cambiar todo, revisar todo y retrasamos. No es un buen momento para hacer cambios.

— ¿Después del Foro APEC, la presidenta Boluarte debe realizar un cambio de Gabinete? ¿En qué carteras?

El Gabinete tiene que enfocarse, después de APEC, en restaurar la competitividad y realizar varias reformas en el Estado. Por ejemplo, tenemos que digitalizar el Estado para que se vuelva más eficiente hacia los emprendedores. Los emprendedores gastan tiempo y tienen miedo de ser formales. Entonces, tenemos que enfocarnos en mejorar la competitividad de los peruanos y de las empresas peruanas.

— ¿El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha cumplido su ciclo?

No lo sé, eso lo tiene que evaluar la presidenta, no estoy para determinar qué cambios hay que hacer. La presidenta tiene que evaluar si son efectivos o no sus ministros, si hacen buena gerencia.

— A fines de setiembre, Comex firmó un comunicado durísimo de los gremios empresariales, donde remarcaron que en el país el crimen organizado se ha instalado como “un gobierno paralelo”. ¿De quiénes es esta responsabilidad?

Yo creo que la responsabilidad es de todos, tanto del Congreso, del gobierno, del Poder Judicial, de la fiscalía y de la Policía, pero lo que tenemos que hacer es no permitir que la minería informal, que el narcotráfico primen sobre el estado de derecho. Eso no es correcto.

— En el mismo comunicado, exhortado al Congreso a derogar la Ley N°32108 (la cuestionada primera modificación de crimen organizado). El Parlamento solo cambió cinco artículos. ¿Fueron escuchados?

[Esta norma] puede mejorar, hemos sido parcialmente escuchados, pero creo que se puede mejorar. — La Ley N°32138- que hizo nuevos cambios a la Ley contra el crimen organizado- establece que la defensa pública debe estar obligatoriamente en los allanamientos si el acusado no cuenta con abogado. ¿No persiste la principal observación?

Eso se tiene que modificar, porque al final de cuentas existe un fiscal que participa en estos allanamientos y también se filma todo. Entonces, si ya tenemos una prueba visual y de audio, donde está toda la filmación del allanamiento, yo no creo que sea necesaria la defensa pública para efectos de entrar a participar. Esto perjudica y atrasa allanamientos y la lucha contra la criminalidad, tenemos que darle todas las facilidades a la Policía, a la fiscalía para que realicen estos allanamientos.

“El Gabinete tiene que enfocarse, después de APEC, en restaurar la competitividad”, afirmó Alonso Rey Bustamante, presidente de Comex. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— La referida norma excluye a 50 delitos, entre ellos los de corrupción de funcionarios, minería ilegal, favorecimiento a la prostitución, rufianismo y proxenetismo…

Lamentablemente, como hemos visto la minería ilegal está arraigada en ciertos políticos y eso no es correcto. Los funcionarios, a veces, actúan por intereses particulares y no por los intereses de todos los peruanos.

— ¿La presidenta Dina Boluarte ha tenido el liderazgo que se requiere ante el desborde de la criminalidad?

Creo que se ha demorado en tomar el liderazgo, pero ya está, ya ha tomado el liderazgo, ya llamó al Consejo de Estado y espero que continúe de cerca esta lucha contra la criminalidad. Eso es en beneficio de todos los peruanos y es necesario que ella como presidenta lidere esta lucha contra la criminalidad.

— ¿Tiene alguna critica que realizar a la labor del Ejecutivo en este punto?

El Ejecutivo ha estado en discusiones con la fiscalía y el Poder Judicial cuando deberían haber estado trabajando conjuntamente. Yo creo que para efectos de las discusiones y las competencias siempre se necesita que todas las partes estén de acuerdo y, lamentablemente, acá no solo el Ejecutivo, sino otras instituciones tampoco han cooperador en la lucha contra la criminalidad.

— La Comisión de Energía y Minas del Congreso propone “una extensión” por dos años del Reinfo (proceso para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal). ¿Cuáles son los peligros de este dictamen?

Que va a aumentar la criminalidad en el Perú, porque la minería ilegal financia actos delincuenciales y, además, financia a políticos que no están mirando el beneficio de todos los peruanos, sino de esta actividad ilegal, no es bueno. Ya hemos visto que la minería ilegal está generando mucho daño. Yo no entiendo por qué no atacan a la minería ilegal frontalmente, la minería ilegal ya sobrepasó a las actividades del narcotráfico.

Entonces, hay muchos intereses ahí que tiene que concluir y eso tiene que ser una política de Estado, no solo del Ejecutivo, sino del Congreso y del Poder Judicial y todos.

— ¿A su juicio, un sector del Parlamento está jugando a favor de la minería ilegal? ¿Por qué?

¿Cuántos mineros ilegales han asistido al Congreso? Creo que son como 300 asesores de mineros ilegales. Entonces, si estos señores van al Congreso de visita o a participar, tenemos un problema.

— En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte dijo que ya habían finalizado la elaboración de la nueva ley de formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal. Pero recién se evaluó en el Consejo de Ministros el último miércoles. ¿Al Ejecutivo le ha faltado sentido de urgencia en este tema?

Lamentablemente, lo que sucede aquí es que los mineros ilegales y los pequeños mineros que se quieren formalizar, los meten dentro del mismo saco, y hay que saber diferenciarlos, porque hay buenos mineros artesanales pequeños que sí se quieren formalizar. Pero las normas están hechas de tal forma que es tan difícil cumplirlas que no puedan formalizarse. Además, existen mineros ilegales que no quieren formalizarse porque no les interesa.

— De acuerdo con una reciente encuesta de Datum, el 82% de peruanos sostiene que la influencia de industrias ilegales, entre ellas la minería ilegal, en los políticos es elevada. ¿Qué riesgos se pueden presentar de cara a las elecciones generales de 2026?

Los riesgos son que estos señores financien a partidos políticos que no les interesa el país ni los peruanos, sino que solo les importa mantener el estatus quo de la minería ilegal. Entonces, eso va a generar una criminalidad mayor que no debemos aceptar.

Foro APEC 2024

— Comex organiza la Cumbre PYME APEC. ¿Tiene alcances sobre quiénes son los presidentes y los líderes empresariales que llegarán al Perú?

Tenemos entendido que son sustancialmente la mayoría de los líderes de las economías [de la APEC], hay algunos que no van a participar. Además, está invitado el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Brasil, Lula. Sin embargo, este último no podría participar.

— ¿El presidente de Argentina ha confirmado su participación?

Parece que sí.

— ¿Y en el caso del presidente de China?

Sí, nosotros en el viaje a China en junio, ya nos habían informado que el presidente de China, Xi Jinping, iba a venir al Perú.

— Una de las expectativas del Foro APEC 2024 es la firma de un TLC con Indonesia y la optimización del acuerdo con China. ¿Es verdad que ambos documentos se van a suscribir durante la cumbre?

La optimización del TLC con China tengo entendido que sí, no estoy seguro si se ha concluido todas las mesas de negociación con Indonesia. Pero creo que es muy importante el mercado de Indonesia, porque tiene muchos habitantes y nosotros podemos exportar muchos productos peruanos.

— ¿Y cuáles son los beneficios que pueden traer al país?

Abrimos más mercados para poder exportar y eso genera más posibilidad para los peruanos, para los productos que tenemos. Por ejemplo, hay 1050 pequeñas empresas que exportan, son como 6.000 MYPES exportadoras en el 2023, las micro y pequeñas empresas son en total como 8.000 que están exportando. Y al tener mayores mercados y tener beneficios arancelarios de ambos lados, tenemos mayores oportunidades no solo para exportar, sino para comprar productos a mejores precios.

— Durante la administración de Dina Boluarte, los índices de inseguridad aumentaron, la pobreza creció y el Ejecutivo no ha observado leyes polémicas, como la de crimen organizado, la que debilita la colaboración eficaz, la que recorta los plazos de prescripción, entre otras. ¿Cuál es su balance de este gobierno?

Bueno, creo que el gobierno siempre puede hacerlo mejor. Sin embargo, estamos por un camino correcto y no estamos retrocediendo, que es lo que nos ha sucedido en el pasado.

— El presidente de la Compañía Minera Buenaventura, Roque Benavides, calificó de “muy mediocre” a este gobierno. ¿Comparte esta postura?

Podemos hacer mucho más y estamos haciendo poco. Pero, además, hay otras leyes que ha pasado el Ejecutivo como el aumento de presupuesto para 2024, que ha costado S/3.680 millones a la negociación colectiva en el sector estatal, que costaba S/2.300 millones. Hay muchas leyes que el Ejecutivo no ha observado, no solo la de crimen organizado, sino las que generan más gasto y un mayor impacto fiscal, que debería haber observado y el Congreso las ha sacado, que es parte responsable del problema.

— ¿Al MEF, de José Arista, le ha faltado firmeza para ejercer oposición técnica a proyectos del Congreso de corte populista?

El Ministerio de Economía y Finanzas ha perdido el liderazgo que tenía en los últimos años y ha aceptado normas que no debería haber aceptado, porque eso genera un impacto fiscal, que al final de cuentas lo vamos a pagar todos los peruanos a futuro.