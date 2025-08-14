El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk advirtió que la ley de amnistía a favor de militares y policías que cometieron delitos contra los derechos humanos antes del 2000 y que fue promulgada por Dina Boluarte otorga impunidad y viola el derecho internacional.

“La ley de amnistía promulgada en Perú viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país”, advirtieron en un comunicado este jueves 14 de agosto.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#Peru: Türk consternado por la ley de amnistía que otorga impunidad a los autores de graves violaciones de los derechos humanos



Comunicado completo: https://t.co/DRlaL7ejwr https://t.co/pj0nOxH4r8 pic.twitter.com/GPQlVYrznN — Misión OACNUDH Perú (@OACNUDHPeru) August 14, 2025

En la víspera, Dina Boluarte suscribió la autógrafa de la ley que otorga amnistía a miembros de las FF.AA. y la PNP que cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000 en una ceremonia acompañada por procesados, congresistas, ministros y demás autoridades.

“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, declaró Volker Türk.

El comisionado recordó que el derecho internacional al cual está obligado a cumplir el Perú prohíbe “claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

“Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato”, subrayó.