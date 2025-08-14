El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk advirtió que la ley de amnistía a favor de militares y policías que cometieron delitos contra los derechos humanos antes del 2000 y que fue promulgada por Dina Boluarte otorga impunidad y viola el derecho internacional.
“La ley de amnistía promulgada en Perú viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país”, advirtieron en un comunicado este jueves 14 de agosto.
LEE TAMBIÉN: Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías pese a cuestionamientos: Así se desarrolló la ceremonia
En la víspera, Dina Boluarte suscribió la autógrafa de la ley que otorga amnistía a miembros de las FF.AA. y la PNP que cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000 en una ceremonia acompañada por procesados, congresistas, ministros y demás autoridades.
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, declaró Volker Türk.
El comisionado recordó que el derecho internacional al cual está obligado a cumplir el Perú prohíbe “claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
“Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato”, subrayó.
