Resumen

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El candidato Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) participará este lunes 30 de marzo en la cuarta jornada del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a falta de 13 días para las elecciones generales de Perú 2026.