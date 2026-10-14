Por Redacción EC

El Gobierno publicó este 14 de octubre la resolución suprema que nombra al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.

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