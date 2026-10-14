El Gobierno publicó este 14 de octubre la resolución suprema que nombra al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.

La resolución -que lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá- fue publicada en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La mandataria se pronunció en sus redes sociales: “Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió.

Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

El dispositivo legal extiende las respectivas cartas credenciales y los plenos poderes para el desempeño de las funciones diplomáticas en Washington D.C. La decisión gubernamental obtuvo el voto aprobatorio previo del Consejo de Ministros bajo el marco de la Constitución Política del Perú.

LEE TAMBIÉN: Cancillería nombra a José Barba Caballero y a Elmer Schialer como nuevos embajadores en Costa Rica y Canadá

El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá la fecha exacta para el inicio de las labores oficiales a través de una resolución ministerial posterior. La norma precisó además que los egresos de esta misión diplomática corresponden a las partidas presupuestales de la propia Cancillería.

Formalizan designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador peruano en Estados Unidos.

En la misma edición oficial, el Ejecutivo formalizó la designación de María Eugenia Chiozza Bruce de De Zela como embajadora del Perú en la República Portuguesa. La Resolución Suprema 174-2026-RE acreditó a la experimentada diplomática de carrera ante las autoridades de Lisboa con el respaldo del gabinete ministerial.

Keiko Fujimori adelantó nombramiento de Álvaro Vargas Llosa

La presidenta Keiko Fujimori adelantó esta designación el 11 de setiembre durante una entrevista a RPP. La mandataria comunicó en aquella fecha que el Gobierno propuso el cargo diplomático al escritor y que el candidato aceptó la invitación de manera inmediata.

Fujimori declaró en esa ocasión su convicción de que Álvaro Vargas Llosa cumplirá un gran papel como embajador del Perú en Estados Unidos. La jefa de Estado remarcó también que solo restaba completar los trámites administrativos regulares en la Cancillería para materializar la resolución oficial.