En una extensa entrevista en el programa Siempre a las Ocho, conducido por Milagros Leiva, el periodista y conferencista Álvaro Vargas Llosa ofreció una contundente evaluación de los recientes acontecimientos políticos del país, centrando sus críticas en la actuación del expresidente Pedro Castillo, así como en el papel que desempeñó Dina Boluarte tras el fallido intento de golpe del 7 de diciembre de 2022.

Vargas Llosa fue enfático al señalar que Castillo incurrió en “el peor delito político posible”: intentar destruir el sistema democrático peruano. A pesar de reconocer las debilidades, fragilidades institucionales y problemas estructurales del país, el ensayista recordó que fue precisamente ese mismo sistema el que permitió que Castillo llegara al poder.

“Su primera obligación era respetar la Constitución y él la traicionó cometiendo un delito polítco fundamental” , afirmó.Asimismo, calificó como “aberrante” que el exmandatario y su entorno quieran presentarse como víctimas, y sostuvo que debe asumir responsabilidad por lo que considera que “debe pagar por ese enorme delito” .

Sobre Dina Boluarte, Vargas Llosa adoptó una postura más matizada. Señaló que, aunque su gestión fue deficiente en temas clave, desempeñó un rol decisivo al no plegarse al quiebre constitucional que intentó Castillo.

“Hago una distinción entre su gestión de gobierno y el hecho hecho fundamental en un momento clave para la historia contemporánea del Perú de que le dio la espalda a Castillo y al hacerlo provocó la estabilidad del sistema” , indicó. A su juicio, de haber actuado de otra manera, el Perú habría podido derivar hacia un proyecto autoritario de corte chavista. Sin embargo, recordó que su gobierno terminó muy cuestionado y que hoy el presidente Jerí enfrenta el reto de corregir los errores heredados.

Respecto a la expulsión del embajador cubano Carlos Zamora Rodríguez, conocido como “El Gallo”, Vargas Llosa respaldó plenamente la medida. Sin necesidad de información adicional sobre su rol en las manifestaciones y disturbios, sostuvo que los antecedentes del diplomático ya demostraban que no se trataba de un representante convencional, sino de un “agente preparado para agitar y desestabilizar países” . Resaltó además que Cuba continúa siendo un actor geopolítico influyente y un factor determinante en la crisis venezolana, cuyos efectos —como la migración masiva— también impactan directamente en el Perú.

Según Vargas, la salida de Zamora era necesaria y debió concretarse mucho antes para evitar riesgos adicionales para la estabilidad democrática del país.