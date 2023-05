El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que es un “orgullo” ser declarado persona non grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso por sus declaraciones sobre su homóloga peruana, Dina Boluarte, y su antecesor en el cargo, Pedro Castillo.

En su habitual conferencia de prensa, el mandatario mexicano insistió en que Castillo Terrones debería ser puesto en libertad y repuesto en el cargo , tras lo cual “de inmediato” se tendrían que convocar a elecciones generales.

“Le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. Son cosas distintas. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente, de restituirlo para que se haga un acuerdo y se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, y que sea el pueblo del Perú el que decida”, expresó.

“ Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato . No es correcto. De nuevo, mal asesorados”, agregó López Obrador, quien volvió a señalar que Pedro Castillo se encuentra “injustamente” en la cárcel.

AMLO también manifestó que los congresistas “violaron” el marco jurídico vigente en nuestro país al destituir a Castillo Terrones de la Presidencia, lo que calificó de una “decisión arbitraria”.

“Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos. No solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron y está injustamente en la cárcel, ilegalmente”, subrayó.

“Si se hace un análisis de los procedimientos legales, constitucionales, del marco legal jurídico del Perú, lo incumplieron, lo violaron. Fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron. Asesinaron como a 70 personas que protestaron. Yo no puedo quedarme callado ante eso”, agregó.

Cabe indicar que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó por mayoría (11 votos) una moción de orden del día que declara “persona non grata” a AMLO por su reiterada intromisión en asuntos peruanos y su negativa a entregar la dirección de la Alianza del Pacífico.

MIRA AQUÍ: AMLO insiste con falsa narrativa y vuelve a atacar a Dina Boluarte y defender a Pedro Castillo

El documento plantea exhortar al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que realicen las “acciones necesarias” para garantizar que el gobernante mexicano no ingrese al Perú.

Además, rechaza las “inaceptables” las declaraciones de López Obrador por considerar que constituyen “una vez más” una “violación del principio de no injerencia” y del “derecho internacional” en perjuicio del Perú.